Génesis PN y Juticalpa empatan, y los 'Canecheros' dicen adiós a la liguilla

A pesar de quedar con un jugador menos prácticamente todo el partido, el Génesis mostró carácter para evitar la derrota ante un Juticalpa que llegaba obligado a ganar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la Triangular.

Tegucigalpa, Honduras.- El Génesis PN y el Juticalpa FC protagonizaron un intenso empate 2-2 en el Estadio Roberto Suazo Córdova, en un duelo cargado de emociones y marcado desde el inicio por la tempranera expulsión del portero Dayan Rodríguez al minuto 3.

El marcador se abrió al minuto 11 con un golazo del juvenil Messy Cerrato. El jugador Sub-20 del Juticalpa sacó un derechazo impecable que venció al guardameta Kevin Balanta, poniendo en ventaja a los canecheros en un momento clave del partido.

Su anotación parecía encaminar a los olanchanos hacia una tarde positiva, considerando la superioridad numérica desde los primeros minutos.

Sin embargo, el Génesis PN no se rindió y encontró el empate antes del descanso. Al 43’, Edwin Maldonado filtró un pase de gran precisión para Ángel Palomo, quien conectó un sólido cabezazo que dejó sin reacción a Denovan Torres. El 1-1 revitalizó al equipo paceño, que se fue al vestuario con un golpe anímico importante pese a la inferioridad numérica.

En el inicio del segundo tiempo, Juticalpa recuperó la ventaja al minuto 49. Una jugada colectiva dentro del área culminó con Júnior Lacayo definiendo por debajo del arco de Balanta, un gol que parecía devolver la esperanza de seguir con vida en la lucha por la clasificación. Los canecheros mostraban orden, pero continuaban sufriendo en defensa ante cada intento del Génesis.

El cuadro local volvió a demostrar coraje y respondió al minuto 74 con un latigazo de Carlos Arzú, quien apareció para firmar el 2-2 definitivo.