Marathón rinde último homenaje a Orinson Amaya en el césped del Yankel Rosenthal

La afición verdolaga despidió al expresidente Orinson Amaya en el Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, honrando así al histórico dirigente del Marathón.
Este miércoles, el Estadio Yankel Rosenthal fue el escenario del último adiós a Orinson Amaya, quien durante su vida ejerció como presidente del Club Deportivo Marathón.
Desde horas matutinas, la afición del Marathón se congregó en su coliseo para despedir con honor al máximo dirigente que tuvo la institución.
Con visible emoción pero sosteniendo con orgullo la bandera del "Monstruo Verde", estas seguidoras verdolagas llegaron para honrar la memoria de Orinson Amaya.
El féretro de Orinson Amaya fue conducido por destacadas figuras como Mario Berrior y el actual entrenador del equipo, Pablo Lavallén.
Fiel a su tradición, el conocido aficionado del sector de sillas del estadio estuvo presente también en el último adiós al expresidente Orinson Amaya.
El padre de Orinson Amaya llegó entre llanto para despedir a su hijo en el Yankel Rosenthal, un lugar que representaba prácticamente un segundo hogar para el expresidente del Marathón.
Entre gritos de "Siempre será nuestro presidente" y "Nunca te vamos a olvidar", la afición del Marathón rindió homenaje a Orinson Amaya.
El pesar era evidente: Amaya tomó al Marathón en crisis y lo llevó de nuevo a lo más alto.
Los jugadores del Marathón no podían faltar a la despedida de su presidente. Asistieron con pesar, pero lo honraron con respetuosos aplausos alrededor de su féretro.
Con una asistencia intergeneracional, la comunidad despidió a Orinson Amaya, quien fuera presidente del Marathón y falleció el lunes 1 de diciembre.
El cuerpo de Orinson Amaya fue expuesto brevemente, permitiendo que tanto familiares como amigos se acercaran a darle su último adiós.
Con evidente pesar, Pablo Lavallén y Víctor Coello estuvieron presentes en el emotivo tributo realizado a Orinson Amaya en el coliseo sampedrano.
El técnico argentino Pablo Lavallén llegó al Marathón durante la presente temporada de la mano de Orinson Amaya.
Trabajadores de los emprendimientos que lideró Orinson Amaya también se hicieron presentes para rendirle un último homenaje como su empleador.
Víctor Coello y Mario Berrios se mostraron profundamente afectados por la irreparable pérdida del presidente del Marathón, Orinson Amaya, quien los integró al cuerpo técnico del equipo verdolaga.
Después de un breve acto sobre el campo, procedieron a trasladar el cuerpo al cementerio para completar el último homenaje a Orinson Amaya.
La plantilla del Marathón, liderada por Rubilio Castillo, fue la encargada de cargar el féretro que guarda los restos de Orinson Amaya.
"El presi no se va, no se va, el presi no se va", coreaba la barra del Marathón en homenaje a Orinson Amaya durante su salida del Yankel Rosenthal.
Entre la despedida de su presidente y el compromiso deportivo, el Marathón honra hoy a Orinson Amaya y mañana enfrenta a Lobos UPNFM en el mismo escenario.