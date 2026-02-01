Génesis PN vs Choloma EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Liga Nacional

La Paz, Honduras.- En una de esas llamadas "finales por la permanencia", el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz está siendo el escenario del partido entre el Génesis Policía Nacional y CD Choloma , un duelo clave en la lucha por no descender que aquí en EL HERALDO le estaremos actualizando en vivo con las principales novedades.

El cuadro policial llega a este compromiso con el mal sabor de boca de haber caído en sus dos primeros partidos de la temporada frente a Olimpia y Real España, por lo que ahora los de Fernando Mira buscarán pasar la página para conseguir su primer triunfo en el Clausura 2026 y aumentar su diferencia de puntos sobre su rival de esta tarde.

Quien llega más presionado es el Choloma, que si bien consiguió un punto de oro tras empatar en el último minuto ante Lobos UPNFM, necesita seguir sumando para no resagarse en el fondo de la tabla acumulada. Actualmente, el equipo de Carlos "Chato" Padilla está en el último lugar con 12 puntos, cuatro menos que el Victoria y seis menos que el Génesis.