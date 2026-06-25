Francia, España y Egipto conocerán su destino en el Mundial 2026 este viernes

Boston, Estados Unidos.- Sigue la actividad del Mundial 2026 con el penúltimo día de acción en la fase de grupos, donde se definirán lideratos, segundos y mejores terceros lugares de los sectores encabezados por Francia, España y Egipto. La jornada comienza a la una de la tarde, hora hondureña, con uno de los partidos cargados de más morbo en la presente Copa del Mundo: Mbappé vs Haaland. Las dos estrellas del Mundial, con el permiso de Messi, acumulan cuatro dianas en dos partidos y la misma cantidad de puntos, pero los actuales subcampeones del torneo ocupan momentáneamente el primer lugar del Grupo I gracias a la diferencia de goles.

Por su parte, Senegal e Irak jugarán por el honor, ya que ambas selecciones no han sido capaces de sumar al menos un punto y difícilmente serán una de las mejores terceras, en la despedida de Sadio Mané como la estrella de "Los Leones de Teranga".

Posteriormente, a las 6:00 de la tarde, se define el Grupo H con dos historias dignas de ser contadas: la posible eliminación de Uruguay en manos de España y una histórica clasificación de Cabo Verde. Vámonos por parte, analizando el partido de Guadalajara entre España y Uruguay. Los actuales campeones de Europa recondujeron el camino ganándole a Arabia Saudita con el primer gol de Lamine Yamal en mundiales, y van por el liderato de su grupo ante una Uruguay que aún no conoce la victoria en este Mundial, viéndose en la obligación de sumar los tres puntos para no regresarse pronto a casa.

En cambio, Cabo Verde está viviendo su sueño mundialista, con dos puntos cosechados ante selecciones campeonas del mundo (España y Uruguay), con altas posibilidades de avanzar a 16avos de final si le ganan a Arabia Saudita, que no pierde la esperanza de clasificar a la siguiente ronda.

Finalmente, a las nueve de la noche, conoceremos el desenlace del Grupo G con dos interesantes partidos: Egipto vs Irán y Nueva Zelanda vs Bélgica. Los faraones, que sumaron cuatro puntos en sus primeros encuentros, están ante la posibilidad de avanzar más allá de la primera fase por primera vez en la historia del país, pero enfrente estarán los iraníes, invictos en el presente torneo; un hito que tiene mucho mérito, teniendo en cuenta que les ha tocado viajar de México a Estados Unidos antes y después de cada partido.