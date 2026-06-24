Selecciones que terminaron como mejor tercero para clasificar a dieciseisavos del Mundial 2026

San Pedro Sula, Honduras.- La fase de grupos del Mundial 2026 se puso picante. Con el nuevo formato de 48 selecciones, quedar en el tercer puesto de tu grupo ya no significa armar las valijas y volverse a casa. Ahora, hay una segunda oportunidad muy valiosa, y todo se define en una tabla que promete drama hasta el último minuto.

En esta edición, el torneo cambió: los dos primeros equipos de cada uno de los 12 grupos se clasifican directo a los 16avos de final. Pero ojo, porque todavía quedan ocho lugares disponibles, y esos pases serán para los ocho mejores terceros de toda la fase de grupos.

La tabla de los mejores terceros funciona como un campeonato paralelo. Aquí no importa solo lo que pasa en tu grupo; hay que mirar de reojo lo que hacen las selecciones de las otras zonas. De los 12 equipos que terminen en tercer lugar, cuatro quedarán eliminados y ocho seguirán con vida.

Por eso, en este Mundial un gol sobre la hora o una tarjeta amarilla de más pueden cambiar el destino de un país entero.