Esta fecha terminan las vueltas: Así se jugarán las últimas jornadas de Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- La Liga Nacional de Honduras está en su etapa final del certamen, en el que poco a poco se va definiendo la parte alta de la tabla y quienes pelearán descenso el siguiente torneo. Tras el parón de selecciones por las Eliminatorias Mundialistas rumbo a United 2026, se anunciaron las últimas cuatro jornadas del campeonato local. Luego de 18 fechas, Olimpia marcha en la primera posición con 37 unidades, seguidamente de Marathón con 36, apenas un punto de diferencia. En el tercer y cuarto lugar se colocan Real España y Motagua ambos con 25 puntos, pero el ciclón tiene dos juegos menos que la máquina. Cerrando la zona de clasificación para las triangulares, se posicionan Olancho en el quinto puesto con 23 y Lobos de la UPNFM en el sexto lugar con 20.

Antes de darle paso a las últimos duelos de la Liga Nacional, se jugará el partido reprogramado entre Motagua y Olancho FC por la fecha 15 del torneo, el encuentro se disputará el próximo jueves 20 de noviembre, apenas dos días después del encuentro Costa Rica vs Honduras por el cierre de la eliminatoria, en el que conoceremos si la selección clasificará o no al mundial. También se dará marcha a la jornada 18 del campeonato, que estaba programada para jugarse a mitad de semana del martes cuatro al jueves seis de noviembre, previo al duelo de Nicaragua vs Honduras y que fue suspendida por la liga en apoyo a la bicolor nacional quien se disputa un boleto por el mundial United 2026. La fecha se jugará a partir del 21 al 23 de este mismo mes, en el que se disputarán los clásicos Olimpia vs Marathón quienes luchan por el liderato y Real España vs Motagua. Luego de que finalicen las partidos pendientes, continuará la fecha 20, que se jugará el miércoles 26 y jueves 27 de noviembre. El fin de semana del 29-30 no habrán partidos de liga por las elecciones políticas que tendrá Honduras en este mismo mes.

Las actividad futbolística regresará el próximo dos y tres de diciembre con la jornada 21 del torneo. Las vueltas regulares finalizarán el sábado seis del mes navideño, aunque el horario en el que se jugarán aún no esta definido y lo anunciaran en los siguientes días. La última fecha se jugará el mismo día y en horario simultaneo.

Calendario del torneo Apertura 2025