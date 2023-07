Exjugador del Barcelona arremete contra Xavi: “Me molestaron cosas que decidió él”, “Me dijo que no podía entrenar”

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Riqui Puig se ha desahogado en una reciente entrevista que brindó a Mundo Deportivo. El ex jugador del Barcelona habló de cómo fue su salida del club y qué no le gustó de Xavi.

El jugador español no se guardó nada cuando se refirió a Xavi Hernández, ya que declaró que hubo varias aptitudes que no le gustaron para nada, una de esas fue no dejarlos entrenar.

“Me molestaron cosas pero después de estar dos meses de vacaciones el día 18 volvíamos todos menos los de la selección ya mí, Mingueza y Umtiti nos dijeron que no podíamos ir el 18 cuando tenía contrato con el Barcelona . Era mi obligación ir a entrenar. Yo me presenté, al señor no le pareció bien y dijo que tenía que hacerle caso de no ir a entrenar pero yo tenía el derecho para ponerme a tono para estar bien en la pretemporada”.