“Estaba escrito en los astros”, dice Guardiola sobre el título del Manchester City

Guardiola , que ya fue campeón de Europa con el Barcelona (1992 como jugador, 2009 y 2011 como entrenador), dijo que tras el ‘triplete’ (Premier League, Copa de Inglaterra, Champions ) toca festejar y no pensar automáticamente en la nueva temporada.

“Por el momento, no tengo la suficiente energía para pensar en la próxima temporada. Ganar esta competición y conseguir el triplete es tan difícil que la manera hoy no importaba. Lo que importaba era ganarla”, sentenció.

“Debo felicitar al Inter por el partido. Sabemos cómo se sienten porque lo vivimos hace dos años cuando perdimos la final contra el Chelsea. No hay palabras para explicar el dolor”, dijo Guardiola en rueda de prensa.

“El mérito de este equipo es por todos los trofeos que hemos ganado. Hoy hemos enfrentado a un gran equipo. A nivel físico la batalla contra el Inter ha sido grande y hemos tenido la suerte que no tuvimos en el pasado”, indicó.

“Después de no conseguir la Champions te pueden echar y esa es la fuerza de este club”, dijo.

“Es un honor estar al lado de sir Alex Ferguson en este logro”, dijo al igualar el triplete que el técnico escocés ganó con el United en 1999.

“No me considero nada especial por haber ganado y si pierdo no me siento un perdedor. En el fútbol esto puede pasar. Nosotros éramos favoritos pero el Inter es un equipo muy fuerte. Están decepcionados como nosotros estuvimos hace dos años cuando perdimos con el Chelsea, pero el fútbol sigue y lo tienen que intentar el año que viene”, dijo.