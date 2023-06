“Guardiola es un genio”, dice Grealish tras ganar la Champions League

“Incluso el año pasado, cuando jugaba realmente mal, estuvo a mi lado, hablándome. Este año me ha dado espacio para que pudiera rendir, así que quería darle las gracias”, añadió.

ESTAMBUL, TURQUÍA.- El atacante Jack Grealish , del Manchester C ity , alabó a su entrenador, Josep Guardiola, al que calificó de “genio”, este sábado después de ganar 1-0 al Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones.

Grealish aseguró que los éxitos del City esta temporada son el fruto del trabajo.

“Ganar el triplete (Premier League, Copa de Inglaterra y Liga de Campeones) con este grupo de jugadores y este cuerpo técnico es algo realmente especial, os lo juro. Todo el mundo sabe hasta qué punto me gusta el fútbol y he trabajado para esto toda mi vida. Pienso en toda la gente que me ha ayudado en mi carrera y en mi familia, estoy muy emocionado”, dijo.

El capitán del City, Ilkay Gündogan, afirmó estar “realmente orgulloso” por lo conseguido.