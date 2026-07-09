Erling Haaland con el camino más duro y Lionel Messi con la ruta más fácil

Tegucigalpa, Honduras.-Tan reveladores como fríos, los números retratan la realidad y responden a ciertas preguntas que rechinan en la mente de más de alguno: ¿cuál de las ocho selecciones clasificadas a cuartos de final del Mundial 2026 ha tenido el camino más fácil?, ¿es verdad que la campeona Argentina se ha visto favorecida con el calendario? Los datos lo dejan claro. Para dirimir sobre aquellas versiones que dictan que algunas escuadras han gozado de una ruta mucho más pavimentada que otras, Zona Deportiva hizo un análisis basado en el ranking de los rivales de cada una de las ocho expediciones.

Como bien saben, cuanto más bajo es el número del ranking, mejor posicionado se está en la clasificación. Al entrar en ese detalle e incluyendo el rival de esta cuarta fase, el combinado con el camino más espinoso es Noruega, que llegó a United 2026 en el puesto 31 y hoy ocupa el 19. El promedio del ranking de los seis contrincantes de Noruega, desde fase de grupos hasta cuartos, es de 19.7.

Bélgica y Marruecos...

La selección de Erling Haaland enfrentó a Irak (posición 57), Senegal (15), Francia (3), Costa de Marfil (33), Suecia (38) y Brasil (6), además de una Inglaterra (4) a la que retará el sábado. Los nórdicos son de lejos el equipo con el trayecto más complejo porque muy atrás le siguen Bélgica (28) y Marruecos (28.7).

Egipto, Irán, Nueva Zelanda, Senegal, Estados Unidos y España figuran como contrincantes de los belgas. En el lado de los africanos están tres históricos como Brasil, Países Bajos y Francia, así como Escocia y Haití.

España (30.3) y Francia (31.5) aparecen en el cuarto y quinto nivel, respectivamente.

Los españoles se midieron a Portugal y chocarán con Bélgica, mientras que los franceses ven incrementado el número porque enfrentarán a la séptima mejor selección del mundo, Marruecos.



En la lista sigue Suiza con un 32 producto de retarse con Qatar, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Argelia, Colombia y Argentina.

Sin un top 10 en la ruta

Inglaterra es la segunda selección con la ruta menos difícil, ya que sus rivales -Croacia, Ghana, Panamá, Congo, México y Noruega- dictan un promedio de 34.8.



Sí, queda la Argentina de Messi. Pues los números afirman que la campeona del mundo es la que ha tenido la ruta menos dura desde su debut hasta los cuartos. Así lo dice la posición de sus rivales.