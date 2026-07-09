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Erling Haaland con el camino más duro y Lionel Messi con la ruta más fácil

Nivel de los rivales de las ocho selecciones de Cuartos de Final del Mundial 2026, de acuerdo a la ubicación en el ranking

  • Actualizado: 09 de julio de 2026 a las 00:13
Erling Haaland con el camino más duro y Lionel Messi con la ruta más fácil

Ranking de los rivales de las ocho selecciones que disputarán los cuartos (entre más bajo es el número, mejor posicionado está un equipo)

Foto: EFE.

Tegucigalpa, Honduras.-Tan reveladores como fríos, los números retratan la realidad y responden a ciertas preguntas que rechinan en la mente de más de alguno: ¿cuál de las ocho selecciones clasificadas a cuartos de final del Mundial 2026 ha tenido el camino más fácil?, ¿es verdad que la campeona Argentina se ha visto favorecida con el calendario? Los datos lo dejan claro.

Para dirimir sobre aquellas versiones que dictan que algunas escuadras han gozado de una ruta mucho más pavimentada que otras, Zona Deportiva hizo un análisis basado en el ranking de los rivales de cada una de las ocho expediciones.

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Como bien saben, cuanto más bajo es el número del ranking, mejor posicionado se está en la clasificación.

Al entrar en ese detalle e incluyendo el rival de esta cuarta fase, el combinado con el camino más espinoso es Noruega, que llegó a United 2026 en el puesto 31 y hoy ocupa el 19.

El promedio del ranking de los seis contrincantes de Noruega, desde fase de grupos hasta cuartos, es de 19.7.

Noruega - promedio de ranking de los rivales: 19.7País y su rankingIrak 57Senegal 15Francia 3Costa de Marfil 33Brasil 6Inglaterra 4

Noruega - promedio de ranking de los rivales: 19.7
País y su ranking
Irak 57
Senegal 15
Francia 3
Costa de Marfil 33
Brasil 6
Inglaterra 4

 (Foto: EFE. )

Bélgica y Marruecos...

La selección de Erling Haaland enfrentó a Irak (posición 57), Senegal (15), Francia (3), Costa de Marfil (33), Suecia (38) y Brasil (6), además de una Inglaterra (4) a la que retará el sábado. Los nórdicos son de lejos el equipo con el trayecto más complejo porque muy atrás le siguen Bélgica (28) y Marruecos (28.7).

Bélgica - promedio de ranking de los rivales: 28Egipto 29Irán 20Nueva Zelanda 85Senegal 15Estados Unidos 17España 2

Bélgica - promedio de ranking de los rivales: 28
Egipto 29
Irán 20
Nueva Zelanda 85
Senegal 15
Estados Unidos 17
España 2

 (Foto: EFE. )

Egipto, Irán, Nueva Zelanda, Senegal, Estados Unidos y España figuran como contrincantes de los belgas.

En el lado de los africanos están tres históricos como Brasil, Países Bajos y Francia, así como Escocia y Haití.

Marruecos - promedio de ranking de los rivales: 28.7Brasil 6Escocia 42Haití 83Países Bajos 8Canadá 30Francia 3

Marruecos - promedio de ranking de los rivales: 28.7
Brasil 6
Escocia 42
Haití 83
Países Bajos 8
Canadá 30
Francia 3

 (Foto: EFE. )

España (30.3) y Francia (31.5) aparecen en el cuarto y quinto nivel, respectivamente.

España - promedio de ranking de los rivales: 30.3Cabo Verde 67Arabia 61Uruguay 16Austria 24Portugal 5Bélgica 9

España - promedio de ranking de los rivales: 30.3
Cabo Verde 67
Arabia 61
Uruguay 16
Austria 24
Portugal 5
Bélgica 9

 (Foto: EFE.)

Los españoles se midieron a Portugal y chocarán con Bélgica, mientras que los franceses ven incrementado el número porque enfrentarán a la séptima mejor selección del mundo, Marruecos.

Francia - promedio de ranking de los rivales: 31.5Senegal 15Irak 57Noruega 31Suecia 38Paraguay 41Marruecos 7

Francia - promedio de ranking de los rivales: 31.5
Senegal 15
Irak 57
Noruega 31
Suecia 38
Paraguay 41
Marruecos 7

 (Foto: EFE. )


En la lista sigue Suiza con un 32 producto de retarse con Qatar, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Argelia, Colombia y Argentina.

Suiza - promedio de ranking de los rivales: 32Qatar 56Bosnia 64Canadá 30Argelia 28Colombia 13Argentina 1

Suiza - promedio de ranking de los rivales: 32
Qatar 56
Bosnia 64
Canadá 30
Argelia 28
Colombia 13
Argentina 1

 (Foto: EFE)

Sin un top 10 en la ruta

Inglaterra es la segunda selección con la ruta menos difícil, ya que sus rivales -Croacia, Ghana, Panamá, Congo, México y Noruega- dictan un promedio de 34.8.

Inglaterra - promedio de ranking de los rivales: 34.8Croacia 11Ghana 73Panamá 34Congo 46México 14Noruega 31

Inglaterra - promedio de ranking de los rivales: 34.8
Croacia 11
Ghana 73
Panamá 34
Congo 46
México 14
Noruega 31

 (Foto: EFE)


Sí, queda la Argentina de Messi. Pues los números afirman que la campeona del mundo es la que ha tenido la ruta menos dura desde su debut hasta los cuartos. Así lo dice la posición de sus rivales.

Argentina - promedio de ranking de los rivales: 38.3Argelia 28 Austria 24Jordania 63Cabo Verde 67Egipto 29Suiza 19

Argentina - promedio de ranking de los rivales: 38.3
Argelia 28
Austria 24
Jordania 63
Cabo Verde 67
Egipto 29
Suiza 19

 (Foto: EFE. )
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Suiza, situado en el lugar 19 y su rival de este sábado, es el adversario mejor ubicado. El resto no entra entre los 20 primeros lugares de la clasificación de la FIFA: Argelia (28), Austria (24), Jordania (63), Cabo Verde (67) y Egipto (29).

La Albiceleste es la única selección que desde la primera fase hasta cuartos no tiene ningún rival que esté colocado en el top 12 del ranking.

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Erlin Varela
Erlin Varela
Periodista

Periodista de deportes con más de una década de recorrido: desde 2011 en Diario El Heraldo y a partir de 2022 en las diferentes plataformas de grupo OPSA. Experiencia en distintas coberturas relacionadas principalmente a la Liga Nacional y a la Selección de Honduras.

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