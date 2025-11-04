Erick Puerto, de bajar cocos para vender a ser convocado a la selección de Honduras

El futbolista se ha convertido en una de las sensaciones del torneo Apertura de la Liga Nacional, con 11 goles en menos de 900 minutos, destacando como un suplente de lujo. Su rendimiento ha generado llamados de distintos sectores para integrarlo a la Selección Nacional, aunque el técnico Reinaldo Rueda esperó hasta último momento para convocarlo.

San Pedro Sula, Honduras. - Nació en la aldea Monterrey, en los Bajos de Choloma, en el seno de una familia donde el balón siempre fue protagonista. Así comienza la historia de Erick Omar Puerto , conocido como “Yio”. Según el propio jugador, el apodo se escribe con “Y” porque “le gustó más y así se quedó”, quien es una de las novedades en la convocatoria de Honduras para los partidos eliminatorios ante Nicaragua y Costa Rica.

“Mi apodo es ‘Yio’ por mi papá, que le decían Topogigio. A mí me decían ‘Yio chiquito’, de ahí viene el apodo. Cuando fui creciendo y me alejé del barrio en Choloma, me quedaron diciendo Yio y así me quedé”, relató el goleador del Platense, Erick Puerto , en una charla con el periodista porteño John Rodríguez.

Su historia recuerda a la de Carlo Costly, quien en 2006 fue llamado por primera vez por el propio Rueda tras un buen torneo con Platense. Puerto sigue un camino similar y podría tener minutos en los duelos eliminatorios ante Costa Rica y Nicaragua.

Junto a Alexy Vega, son los únicos hondureños en la tabla de goleadores, que lidera el argentino Nicolás Messiniti, del Marathón. Puerto suma 816 minutos —menos de nueve partidos completos—, pues su entrenador, Raúl Cáceres, suele utilizarlo como revulsivo, con notable eficacia.

De vender cocos a cumplir su sueño

Como muchos futbolistas nacidos en los campos bananeros del país, Puerto creció ayudando a sus padres. Antes de convertirse en profesional, combinaba el fútbol con el trabajo, bajando cocos y acompañando a su padre a venderlos en San Pedro Sula.

Su historia comenzó en las fincas de cocos de Baracoa, Cortés, una de las zonas más productivas de los Bajos de Choloma. Antes de la pandemia, trabajaba con su padre desde la madrugada.

“Comencé a trabajar con mi papá vendiendo cocos. Salíamos a las 5:00 de la mañana de los Bajos de Baracoa y a las 10:00 ya estábamos en San Pedro Sula entregando. Así me la pasaba”, contó el jugador.

Pero alcanzar su sueño implicó sacrificio:

“A las 5:00 de la tarde, después de entregar los cocos, me bajaba del carro y me quedaba en la cancha jugando. A veces me decían que era lento, pero seguía entrenando porque no se me daba. Eso fue en pandemia”, recordó.

Cuando inició su carrera en el CD Choloma, no contaba con dinero para los pasajes. Viajaba pidiendo jalón y a veces sobre conchas de plátano en la paila de un carro.

“Allí iba yo encima de las conchas”, confesó entre lágrimas en un podcast, dejando claro que el sueño que muchos anhelan se cumple. Hoy vestirá por primera vez la camisa de la Selección Nacional de Honduras, en un escenario tan importante como las eliminatorias mundialistas. Con 11 goles en 816 minutos, mantiene un promedio de anotación cada 76 minutos, un registro digno de goleador.