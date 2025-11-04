Figura de Liga Nacional se une: Sorpresas y descartes de Honduras para sellar su pase al Mundial 2026

La Selección Nacional de Honduras hizo oficial este martes su convocatoria para los juegos de Eliminatoria rumbo al Mundial de United 2026. Estas son las sorpresas y descartes de Reinaldo Rueda.
¡AUSENCIAS! Edwin Rodríguez (Olimpia) - El mediocampista causa baja en la Selección de Honduras y se pierde el resto de la eliminatoria mundialista tras sufrir una nueva fisura en el quinto metatarsiano del tobillo derecho. Su regreso es en dos meses.
Denil Maldonado (Rubin Kazan / Rusia) - El defensa fue sometido a una operación en el tobillo debido a una lesión que arrastraba desde la Copa Oro 2025. El jugador se pierde toda la Eliminatoria Mundialista.
Julián Martínez (Alverca, Portugal) - Sin duda, la baja del lateral es una de las más sensibles de la Bicolor Hondureña. El informe especializado de la FFH concluye como diagnóstico principal un desgarro complejo del cuerpo y cuerno anterior del menisco externo de la rodilla derecha, lesión que requiere intervención quirúrgica.
David Ruiz (Inter Miami, EE.UU.) - El mediocampista fue sometido a una cirugía para tratar una lesión muscular persistente en los isquiotibiales que lo ha afectado durante gran parte de 2025 y recayó en un partido con la Selección de Honduras contra Nicaragua en septiembre de 2025.
Antony Lozano (Santos Laguna, México) - El "Choco" presentó una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que lo obligó a pasar por el quirófano y será baja entre 6-8 meses.
Bryan Róchez (Leixões Sport Club, Portugal) - El delantero hondureño viene goleando en los últimos partidos con su club, pero no ha sido tomado en cuenta por Reinaldo Rueda en la fase final de la Eliminatoria Mundialista.
Rubilio Castillo (Marathón) - Ruruca está viviendo un gran momento con el Monstruo Verde en la Liga Nacional y suma 4 goles en 6 partidos disputados. Muchos señalaban que podía ser el sustituto del Choco.
Henry Figueroa (Marathón) - El defensor del Monstruo Verde no sale en la convocatoria oficial de Honduras pese a su gran momento con Marathón.
¡SORPRESAS! Erick Puerto (Platense) - "Gio" suma 11 goles en 15 partidos en la Liga Nacional, siendo la gran revelación del torneo local y ganándose con sudor la convocatoria a la Selección de Honduras.
Marlon Ramírez (Olancho FC) - El extremo derecho de los Potros sorprendió a todos al aparecer en los convocados para los cruciales juegos de Honduras ante Nicaragua y Costa Rica.
Devron García (Real España) - Ante la baja de varios titulares en la zona baja de la Bicolor, el defensa central de la Máquina será una de las opciones de Rueda para la Eliminatoria.
Dereck Moncada (Olimpia) - El joven delantero está brillando con el Olimpia en Liga Nacional, ya lleva varios goles con el primer equipo y será una de las opciones para la Bicolor en esta etapa decisiva rumbo a United 2026.
Bryan Acosta (Nashville) - El experimentado mediocampista se une a la Bicolor después de una larga ausencia y también llega para reforzar la medular del equipo ante la baja de Edwin Rodríguez.
Edson Palacios (Real España) - El lateral derecho del Real España llenó el ojo de Reinaldo Rueda y fue tomado en cuenta para enfrentar a Nicaragua y Costa Rica. Primera vez que forma parte de una Selección Mayor de Honduras.-
La Selección Nacional de Honduras enfrentará los últimos dos partidos de la fase final de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf rumbo a United 2026.
La Bicolor enfrentará a Nicaragua el próximo jueves 13 de noviembre y a Costa Rica el 18 del presente mes.
Honduras es líder del grupo H con 8 puntos, El primer lugar clasifica directo al Mundial 2026 y el segundo va a repechaje.
Reinaldo Rueda busca sacar valiosos puntos y lograr la clasificación, pese a las bajas de jugadores que han afectado a la Selección Nacional de Honduras.