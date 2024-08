Bryan Acosta habla sobre su regreso a Real España: ¿se arrepiente de haber dejado Europa?

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El regreso de uno de los hijos pródigos de Real España, como los es Bryan Acosta, ha sido marcado por uno de los momentos más dulces del club en los últimos años. Un triunfo ante el acérrimo rival, lideres del torneo Apertura y por si fuera poco están a las puertas de regresar a su casa, el estadio Morazán después de mucho tiempo. El ceibeño, de 30 años de edad, no es mucho de dialogar con la prensa, pero hizo una excepción, para sostener una amplia conversación con Diario EL HERALDO donde se mostró de lo más sincero en muchos aspectos que ocupaban cierta duda sobre su carrera. “Fue una decisión que tomamos en familia el poder quedarnos aquí este año y quiero sacarle el máximo provecho. Estoy en Real España y no significa que sea un retroceso”, manifestó el ex Dallas FC sobre su retorno a la Máquina. Cuando Acosta estaba en el Tenerife de la segunda división de España estaba atravesando el momento más alto en su carrera y sorprendentemente decidió salir para jugar en la MLS y después de varios años desde lo sucedido él mismo revela la razón.

El jugador aurinegro también se refirió sobre el momento más duro de su carrera, el jugador de Olimpia que destaca y su sueño de estar en el Mundial de Norteamérica 2026.

- LA ENTREVISTA -

Llevas un rato ya aquí. ¿Qué fue lo primero que hiciste al llegar a San Pedro Sula? Ya llevo un par de meses aquí, desde que terminé la MLS en noviembre, luego en enero me fui a Turquía, pero gracias a la lesión me vino para acá y he tenido una vuelta muy tranquila con mi familia. Estoy alegre de estar por aquí. Los primero que hice mientras que estuve de vacaciones fue irme a comer una buena mariscada ya que estando en Estados Unidos es más complicado encontrar ese tipo de comidas. Y si hablamos de Real España, ¿qué diferencias has encontrado desde que te fuiste? Diferencias hay muchas, una de ellas es el camerino del estadio Morazán, y los otro es en lo deportivo han cambiado muchas cosas. Hay muchos compañeros nuevos y de mis viejos conocidos está únicamente Buba López y Jhow Benavídez. ¿Tres cosas que ves diferente? La parte administrativas, la parte mental de los jugadores y en infraestructura hemos mejorado mucho. La sede ha tenido mejoras importantes. Te reencontraste con viejos amigos, ¿qué representa eso para vos? A parte de ser compañeros (Jhow y Buba) son unos amigos para mí, compartimos muchos años al inicio de nuestras carreras, Por ejemplo, en 2013, antes de subir a primera, fuimos campeones en reservas, luego levantamos el título en primera y eso fue algo de lo que me motivó a quedarme aquí para compartir camerino con ellos nuevamente. Hablé mucho con ellos y esperemos que las cosas nos salgan muy bien. ¿Quién es tu mejor amigo en Real España? Todos porque con todos comparto igual, pero con los que más me llevo es con Jhow y Buba.

¿Qué rol estás tomando ahora con el equipo más allá de lo deportivo? Aportar mi granito de arena. Desde que firmé hablé con el presidente que yo venía a poner mi experiencia y así poder contribuir con los jóvenes para que crezcan y crean en sus habilidades porque, así como yo fui joven y pude salir al extranjero, ellos también lo pueden hacer.

¿Ya le has pegado su regañada a alguno? Jajaja, lo normal. Yo fui joven también y cuando yo estaba había muchos jugadores de experiencia como Sergio Mendoza, Marlon Peña, Claudio Cardozo, Palomo Rodríguez, mucha gente y aprendí mucho de ellos. Pucha, Acosta, qué buen regreso a la máquina: con clásicos y regreso al estadio Morazán. ¿Cómo lo tomas? Parece que todo estuviera escrito. Cuando supe que se venían dos clásicos seguidos ante Marathón y Olimpia, me entraron más ganas de poder vestir está camiseta y disfrutar de estos partidos que para nosotros son muy importantes. Estoy feliz de regresar y de la manera en la que volvimos ganando ante Marathón. Ya que estamos aquí, ¿qué recuerdo especial en el Morazán, algo que nunca olvidas? Tengo muchos recueros, pero el que me marcó fue la final que jugamos ante Real Sociedad, ese partido me tocó jugar de defensa central, el profe Hernán Medford confió en mi persona y ese recuerdo de ver el estadio lleno. ¿Tres técnicos de Real España que te dejaron algo impregnado en tu carrera? Nahún Espinoza porque me hizo debutar en Choloma, Hernán Medford fue con el que consolide y no puedo mencionar solo tres porque todos los que he tenido me han dejado mucho aprendizaje. ¿Cómo palpitas el partido que viene ante Olimpia? Los clásicos se sienten más que otros partidos, es un partido muy especial para nosotros porque regresamos a nuestra casa. Se viene Olimpia, un gran rival, y tenemos claro lo que ha venido haciendo en los últimos años. El grupo está tranquilo y trabajando de la misma manera que lo ha venido haciendo. Esperamos el domingo culminar esta buena semana de trabajo consiguiendo los tres puntos.

¿Qué futbolista de ellos te agrada?, bueno, ¿con quién te gustaría jugar en Real España? Olimpia tiene buenos jugadores y con varios de ellos he compartido en la Selección. ‘Jorguito’ (Álvarez) y Edwin Rodríguez son los más destacados de ellos, tienen un buen equipo y ellos me agradan mucho. ¿Cuántos mensajes te cayeron a tus redes cuando se confirmó tu fichaje a Real España? Ja, ja, ja, muchos. Me siento muy arropado por la gente con su cariño, voy a dar hasta mi última gota de sudor para defender estos colores. Seguro que tenías claro que ibas a volver a Real España en algún momento, pero ¿pensaste que iba a hacer en este momento? No te podría decir si me miraba en otro lado o aquí porque son cosas del destino. Lastimosamente, yo en Turquía tuve una lesión que me dejó muchos meses fuera y entiendo esa parte futbolística mía. Tuve momentos para recapacitar, para seguir creciendo en lo personal y en los futbolístico. Real España me abrió las puertas y ahora a trabajar y disfrutar. ¿Por qué decidiste regresar a Real España teniendo algunas ofertas en el exterior? El punto fue que estaba aquí con mi familia. Mire con buenos ojos regresar al equipo y como te digo no es que vine a Real España a terminar mi carrera, todo jugador aspira a mucho más, hoy me debo a este equipo y voy a entregar mi 100%. Fue una decisión que tomamos en familia el poder quedarnos aquí este año y quiero sacarle el máximo provecho. ¿Lo económico no te convenció para salir al extranjero? No, nada que ver. Si hubiera sido por dinero creo que no estuviera aquí. Espero todo salga bien y el futuro solo Dios los sabrá. Tomo como un reto retornar al club y quiero entregarle a la gente eso que tanto desean. ¿Lo hablan ustedes poder adquirir un campeonato en diciembre? Eso se habla siempre entre compañeros. Un título es lo máximo que un jugador puede aspirar y así como estamos haciendo las cosas de bien, no quiero adelantarme, espero que podamos terminar de la mejor manera. ¿Por qué San Pedro Sula o pongámosle Real España han perdido territorio en campeonatos? Sabemos de la capacidad que tiene Olimpia y Motagua, pero son momentos de los que viven los equipos, por ahora Olimpia no la pasa bien, pero tuvo unos años implacables. Todos los años los equipos de San Pedro Sula o de otras ciudades se preparan para ser campeones solo que los que estén mejor salen con él. ¿Cómo se cortan rachas de títulos como la de Olimpia? No dejando de hacer lo que venimos haciendo nosotros. El partido del domingo va ser clave para demostrar que podemos pelear por el título. Sabemos que ellos vienen de ser campeones también, pero no solo es de ganarle a Olimpia, hay que ganarles a todos donde se juegue. ¿Cuánto afectó la lesión que tuviste para pudieras destacar en Turquía? Mucho porque fue una lesión inesperada. No pensé que iba a tener una lesión tan grave (Rotura del aductor). En Turquía los doctores me decían que me tenía que operar y yo tomé la decisión de hablar con el doctor Óscar Benítez para revisarme acá y gracias a Dios no me tocó operarme, lo que sí fue que me perdí mucho tiempo, esto lo tomo como una experiencia y tengo una segunda oportunidad. ¿Te sentías frustrado por lo sucedido? Los primeros días fue complicado porque estaba solo en Turquía, mi familia seguía en Honduras y estuve mal porque en mi primer partido me pasó eso y nadie se lo espera. Cuando decidí irme al Gaziantep iba muy ilusionado, la Superliga de Turquía es una buena liga, hay muy buenos equipos y era un el momento para demostrar de lo que estaba hecho.

¿Crees que es un retroceso en tu carrera volver al país luego de tener un paso importante por Europa y Estados Unidos? La gente lo puede tomar así, pero yo no lo veo de esa manera. Cuando me vine de la segunda división de España para la MLS también me dijeron que era un retroceso; sin embargo, soy un ser humano y trabajo para afrontar los retos y probar nuevas cosas. Estoy en Real España y no significa que sea un retroceso. Muchos en cierto grado te recriminan el salir de Tenerife cuando estabas en tu más alto nivel e irte para el Dallas FC ¿qué priorizaste por ahí? Muchos creen que me decante por otras cosas, pero yo priorice seguir creciendo en lo personal, la MLS es una liga que hoy está entre las mejores y asumí la oportunidad como un reto. ¿Bryan Acosta ya pasó por su nivel más alto? Tengo 30 años, no creo que ya terminé, por ahí la lesión sí me paró un poco más de tiempo. Estamos aquí en nuestra casa con ganas de tomar ese nivel que teníamos antes. ¿Por qué crees que se ha dejado de exportar catrachos al Viejo Continente? Puede pasar por la infraestructura que hay en otros países y que nosotros aquí no tenemos. Si queremos sacar chicos debemos darle las condiciones adecuadas e inculcarles a los niños desde pequeños. Nos ha costado, pero espero que Honduras no se vaya quedando atrás. En Honduras se saca adelante a puro talento que ya se trae... Correcto. Es muy complicado competir solo con eso a otros niveles. Otra cosa que es muy importante es la mentalidad, la estamos viviendo con Luis Palma, es un claro ejemplo para los jóvenes que se puede aspirar más. ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu carrera? Fue el primer y segundo año en Tenerife, creo que fue lo mejor que he vivido donde hice varios goles, llamados a la Selección y muchas cosas buenas. En lo personal lo mejor ha sido en Tenerife, allí quedé MVP del club y era pieza clave en el club. Fue algo muy bonito.