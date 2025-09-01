  1. Inicio
Entrenador de Liga Nacional está en la cuerda floja tras malos resultados en el Apertura 2025

Dos técnicos ya fueron desvinculados de sus equipos en este Apertura 2025; este es el tercero que se perfila para ser destituido de su cargo por malos resultados

  • 01 de septiembre de 2025 a las 10:43
Choloma es penúltimo lugar con 4 puntos en los seis partidos que se han disputado.

 Foto: Mauricio Ayala.

La Ceiba, Honduras.- David Patiño termina su vínculo con el Victoria tras los malos resultados del equipo en el inicio del Torneo Apertura 2025-26.

El estratega mexicano, quien llegó al club ceibeño en diciembre de 2024, fue clave la temporada pasada para que el Victoria volviera a estar en unas semifinales del fútbol hondureño tras eliminar al Marathón en tanda de penales por el repechaje.

Esta clasificación fue épica porque la 'Jaiba Brava' llevaba años sin estar en estas instancias. Sin embargo, este torneo las cosas no salieron bien desde la pretemporada: el club no fichó y dejó ir jugadores importantes.

Esas ausencias se han notado en el inicio del actual campeonato en dónde han perdido los seis partidos y no han podido anotar goles.

Incluso, hace unas fechas David Patiño puso su cargo a disposición, mostrando autocrítica y respeto hacia la institución. Finalmente, este domindo la dirigencia del club confirmó en sus redes sociales su despido.

"El CD Victoria informa que el Profe Don David Patiño ya no continuará como Director Técnico del club. Como institución estamos muy agradecidos por la labor que realizó, demostrando profesionalismo y ética durante este tiempo. Nuestros mejores deseos para usted siempre", escribió el conjunto jaibo en sus redes sociales.

EN LA CUERDA FLOJA

Del mismo modo, EL HERALDO conoció que Fernando Molina, entrenador del Choloma, podría estar viviendo las últimas horas frente al club recién ascendido al Fútbol de Primera División.

La directiva no está nada contenta con los resultados del equipo maquilero y con esta derrota 3-0 ante Platense las cartas se pusieron sobre la mesa y parece que su vínculo llegará a su fin.

Choloma es penúltimo lugar con 4 puntos en los seis partidos que se han disputado. Su único triunfo fue ante Génesis Policía y el empate lo sacó ante los Lobos de la UPN.

Hasta el momento no se conoce si han llamado algún técnico para sustituirlo, pero lo que si se sabe es que Fernando Molina dejaría de ser técnico de Choloma en estos próximos días.

