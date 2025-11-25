Elis tendrá nuevo DT: un exmiembro del cuerpo técnico que formó a Mbappé

Tegucigalpa, Honduras.- El futuro de Alberth Elis vuelve a reconfigurarse en el Marítimo de Madeira. El delantero hondureño atravesaba un momento de adaptación complejo y con pocos minutos cuando el club anunció la salida de Vítor Matos, el entrenador que lo llevó al conjunto portugués y que apostó por él como pieza de ataque para esta temporada. Matos dejó el banquillo para emprender un nuevo reto en el Swansea City, de la Championship inglesa, dejando a Elis en un escenario de incertidumbre justo cuando intentaba ganarse un lugar fijo en el once inicial.

La llegada de un nuevo técnico abre otro capítulo para el catracho, que tendrá que demostrar nuevamente su valía ante un entrenador que no fue quien lo pidió. Y ese nuevo rostro es el del portugués Miguel Moita, un profesional con una amplia trayectoria internacional y que, pese a tener una carrera sólida en cuerpos técnicos de élite, vivirá ahora su primera experiencia como entrenador principal. Moita, de 42 años, acumula más de una década trabajando junto al reconocido técnico Leonardo Jardim, entrenador del histórico Mónaco de la temporada 2016/2017 con Radamel Falcao, Bernardo Silva, Thomas Lemar y el niño prodigo Kylian Mbappé. Su currículo también incluye experiencia en Oriente Medio, donde trabajó con clubes como Al Hilal, Al Ahli y Al-Rayyan, participando en el equipo que logró el título de la Liga de Campeones de Asia. Con ese bagaje global, Moita llega al Marítimo decidido a construir un proyecto competitivo y a imprimir un sello propio en su primera etapa como entrenador principal.