10 pecados de Honduras para no clasificar al Mundial, según Carlos Pavón: "Son muy sensibles"

Reinaldo Rueda: "Mucha responsabilidad, cometió demasiados errores y siendo la cabeza principal. No entendí su formación de jugar con un solo delantero. Se le cuestiona mucho el tema de Pinto y una de las cosas que hemos visto del mismo Pinto o el caso de Alexy Vega cuando lo pusieron a jugar, que salió con calambre. A veces el jugador no está a la altura y explicó que Pinto o Vega son buenos para el ataque, en selección es distinto porque tenés que ir y venir. Creo que buscó la experiencia en el caso de Quioto y Palma, pero le achaco porque perdiste muchas oportunidades con Joseph Rosales y Andy Najar que son más ofensivos. Creo que faltó trabajo y con todo respeto, no creo que Pinto haya sido la solución".