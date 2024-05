Elencoff habla de amaños en partidos y explica por qué UPN debe descender

A Elencoff se le preguntó sobre lo ocurrido en los últimos partidos del torneo Clausura 2024, donde se llegó a especular con que equipos como Victoria y Olimpia se dejaron ganar por parte de la UPN para evitar que Lobos descendiera.

“Yo no creo, en instituciones como el Olimpia, que son serias, jamás se van a prestar para estas cosas, independientemente de que el Olimpia o el Motagua le preste jugadores a la UPN... Es cierto, hay una pasión desbordante, hay un sentimiento y la gente puede decir cualquier cosa. Ya después el tema del apagón ya son otros 20 pesos, creo que hoy debe primar la transparencia en este partido por el descenso”, manifestó.

Ricardo Elencoff dejó claro que nunca recibió algunas propuesta indecente de otro club de la Liga Nacional.

“La verdad que no, algunos amigos si me llamaron porque saben el sentimiento de mi hermano Wilson Reyes, el sentimiento de nosotros por el Vida y me dijeron ‘pucha, ayúdanos’, pero nosotros somos un equipo serio, pequeño, humilde, pero serio, Real Sociedad no se presta para ningún tipo de situaciones extraordinarias de amaños de partidos, Real Sociedad no se alquila, no se vende, no se empeña, porque Real Sociedad es la única institución social que representa dignamente al alto, medio o Bajo Aguán. Y es por eso que enfrentamos con responsabilidad este partido contra el Vida, ganamos ese partido”, aclaró.