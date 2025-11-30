Elecciones en Honduras 2025: Beisbolista Mauricio Dubón ejerce el sufragio en San Pedro Sula

El dos veces campeón del Guante de Oro (2023 y 2025) en tierras norteamericanas no se perdió el día crucial en el país y asistió en compañía de su familia al centro de votación en San Pedro Sula para ejercer el sufragio.

San Pedro Sula, Honduras.- Las Elecciones Generales 2025 en Honduras están entrando en su recta final y los deportistas catrachos han hecho presencia. Uno de ellos fue Mauricio Dubón , pelotero de los Bravos de Atlant a en la MLB de Estados Unidos.

Cabe resaltar que Mauricio Dubón se encuentra en Honduras luego de confirmarse hace unos días su traspaso de los Astros de Houston a los Bravos de Atlanta. Este movimiento se dio luego de ganar su segundo galardón como mejor Jugador Utility de la temporada 2025 de la MLB.

Dubón es actualmente uno de los mejores deportistas del país y se ha metido en la historia al destacar en las Grandes Ligas de Estados Unidos. Con los Astros protagonizó múltiples posiciones que le hicieron ser justo ganador en dos ocasiones al Guante de Oro.

"Desde abril ya se estaban escuchando algunas conversaciones. Antes que pasara, teníamos una idea como dos semanas antes. Después, en la noche que pasó, ya se sabía. Es para bien. Hay gente adentro que te informa que va a pasar esto, que estés listo para cualquier cosa", dijo en el podcast de los Hijos de Morazán sobre su traspaso a su nuevo Los Bravos de Atlanta.