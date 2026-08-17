Edwin Rodríguez sufre fractura en la nariz tras codazo en el clásico Olimpia vs Motagua

Edwin Rodríguez recibió un fuerte golpe en el rostro durante el clásico capitalino. Al minuto 40, el volante del Motagua Denis Meléndez le propinó un codazo en la nariz, provocándole una herida que le generó un sangrado considerable.

Tegucigalpa, Honduras.- El Club Deportivo Olimpia vivió una noche agridulce en el estadio Nacional Chelato Uclés. Los albos derrotaron 3-1 al Motagua por la tercera jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional , pero el triunfo dejó una preocupación por la lesión de uno de sus jugadores más destacados en este inicio de temporada.

El árbitro Said Martínez consideró la acción como una falta grave y antideportiva, por lo que decidió expulsar al mediocampista del conjunto azul. Pese al golpe, Rodríguez pudo continuar en el terreno de juego.

Sin embargo, este lunes se conoció que el futbolista fue sometido a exámenes médicos para determinar el alcance de la lesión. De acuerdo con información conocida por EL HERALDO, los estudios confirmaron que el jugador sufrió una pequeña fractura en la nariz.

La buena noticia para el conjunto merengue es que la lesión no le impedirá continuar jugando. Rodríguez podrá mantenerse a disposición del cuerpo técnico, aunque deberá utilizar una máscara protectora para evitar nuevos impactos en la zona afectada.

La intervención quirúrgica quedará pendiente y se realizará una vez concluya el torneo Apertura 2026, por lo que el futbolista podrá seguir compitiendo con Olimpia durante el campeonato local y Copa Centroamericana.

Cabe recordar que Rodríguez ya arrastraba una desviación en el tabique nasal, una situación que podría haberse visto afectada por el fuerte impacto que recibió durante el clásico ante Motagua.

De esta manera, Olimpia podrá seguir contando con uno de sus hombres importantes en este arranque de temporada, aunque deberá hacerlo bajo cuidados especiales para proteger la zona lesionada.