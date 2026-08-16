Tabla de posiciones Liga Nacional: Olimpia es líder, Marathón acecha y Motagua se hunde

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Nuevo líder! La jornada 3 del torneo Apertura 2026 llegó a su fin y este domingo fueron tres los duelos programados: Choloma vs Marathón, Olimpia vs Motagua y se cerró con el derbi en el cierre de esta noche entre Olancho vs Juticalpa. Tras duelos, hay movimientos en la tabla de posiciones y nuevo mandamás en lo que va del certamen tras el tropiezo del Real España ante Independiente (1-1) el sábado por la noche en el Morazán.

Las acciones de este domingo comenzaron con el agónico triunfo del Marathón sobre el CD Choloma (0-1) en el Estadio Rubén Deras. Jonathan Moya le dio los tres puntos a los verdolagas para escalar puestos en la tabla. Más adelante, el Olimpia firmó un contundente triunfo en el superclásico ante Motagua. Los Albos comenzaron cayendo tras un error de Menjívar, pero se repusieron para una remontada 3-1 en el Nacional y, con este resultado, tomaron el liderato del torneo Apertura 2026. Tras la jornada 3, el Olimpia se baja al Real España de la cima. Los leones llevan paso perfecto en el inicio de la temporada y ahora comandan con 9 puntos. Por su parte, los Aurinegros pasan a la segunda plaza con 7 unidades.

El tercer lugar lo ocupa el Marathón, que este domingo escaló luego de sumar su segundo triunfo. El Monstruo verde acumula también 7 puntos al igual que Olancho FC que es cuarto tras vencer a Juticalpa; en el quinto puesto le sigue el Génesis FC con 6. Estrella Roja e Independiente de Siguatepeque continúan en la lista con 4. Motagua es octavo con 3, Lobos UPNFM noveno con 2, Platense es penúltimo con 1 punto y en el fondo se ubica el Juticalpa FC con cero unidades.

Tabla de posiciones Liga Nacional de Honduras