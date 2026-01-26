Edwin Rodríguez palpita el partido Olimpia vs América y lanza dardo a prensa de Costa Rica

Tegucigalpa, Honduras.- Edwin Rodríguez se refirió ante la prensa de Costa Rica a la situación de Jorge Álvarez, a quien considera con nivel para competir en una liga superior, aunque defendió el valor futbolístico de la Liga Nacional de Honduras, señalando que, si bien existen diferencias económicas y estructurales, en lo deportivo no hay una brecha tan marcada. Además, el mediocampista habló del duelo ante el América, destacando la importancia de afrontar cada partido paso a paso, sin descuidar el torneo local, pero consciente de que el compromiso internacional es clave y representa una prueba exigente para el equipo.

Declaraciones de Edwin Rodríguez

Buenas noches. ¿Qué representa Edwin en lo personal, después de lo doloroso que fue el torneo anterior? Volviste y hoy arrancás siendo el primer jugador en anotar en el torneo Muy feliz, agradecido con Dios por anotar, por volver a jugar y por ayudar al equipo, que es lo más importante. Representa alegría, felicidad. Sí, consciente de que nos quedamos un poco cortos al final, sufriendo un poco, pero es de trabajo saber que todavía no estamos al nivel óptimo que queremos como equipo, en lo individual también, pero es de ir trabajando semana a semana para lograr ese nivel adecuado. Me decías el día del título que uno de tus objetivos este año era, aparte de seguir ganando, recuperar tu nivel, porque jugaste muy poco el año pasado. ¿Qué crees que debe pasar para que pronto veamos a la versión de Edwin Rodríguez que normalmente hemos visto? No, creo que seguir entrenándome, seguir jugando, seguir tomando confianza, ya sea con goles, con asistencia o jugar bien. Así creo que agarra confianza el jugador y eso espero, que siga sumando, que todo vaya marchando bien en lo personal y en lo colectivo para llegar a ese nivel que, como te dije en la final anterior, quiero recuperar este año. Edwin, ¿se está preparando de alguna manera distinta para ese compromiso importante que viene? Decía el profesor que el partido que sigue es el más importante, pero sabemos también que se está pensando en el América. Bueno, creo que ahí le doy la razón al profe porque no podemos descuidar tampoco el torneo local. Sí sabemos lo importante que va a ser, que la gente también te exige más este torneo, pero al final también la liga es lo que la gente te exige. Es de ir paso a paso, partido a partido. Ahora nos va a tocar el miércoles, luego el fin de semana y ahí prepararemos el partido contra el América, pero sí, paso a paso.