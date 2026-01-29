Edrick Menjívar se refiere a la posible salida de Pinto de Olimpia y atiza contra la Liga Nacional

El guardameta también apuntó con dureza contra el calendario de la Liga Nacional , al que calificó de incoherente por la carga de partidos y la falta de planificación, y se refirió a la posible salida de Pinto al extranjero, respaldando que tenga la oportunidad de crecer.

Olancho, Honduras.- Tras el empate que dejó un sabor amargo, Edrick Menjívar dio la cara y asumió con autocrítica el error cometido en el gol recibido, dejando claro que, por su experiencia, no puede permitirse fallas de ese tipo.

Además, recordó el momento en el que él mismo estuvo cerca de emigrar a la MLS , reconociendo la frustración que genera ver pasar oportunidades que pueden marcar una carrera profesional.

Sí, creo que me hizo un mal pique ahí, me pegó en el cuello, logré tapar el rebote pero quedó corto, pero creo que con la condición y la experiencia que yo tengo no puedo dar rebote en un tiro así.

No, a mí no me hace nada eso. Como siempre he dicho, tengo una espalda demasiado grande para esas cosas, no me afectan en nada.

Ahora, cuando Edrick acierta puede acertar 10 y nadie dice nada, cuando se equivoca una vez, el bravo a la crítica viene de todas partes. ¿Ya estás acostumbrado?

Creo que todo pasó más por la actitud, no creo que hoy carecimos de actitud. Hacíamos cosas que no teníamos que hacer, confundíamos los momentos del partido, fuimos cayendo en el ritmo que ellos estaban poniendo también y al final eso nos pasó factura.

Sí, no nos vamos contentos. La verdad que creo que fue un partido muy malo de nosotros de principio a fin, creo que no merecíamos ganar ni con 11 y ellos nos empataron.

Edrick, hoy no se logra tener un partido de buena calidad y terminás empatando con un equipo con 10 jugadores, no nos vamos contentos.

Y un autoanálisis dentro de camerino, ¿se dicen algo? ¿Te dicen algo, Edrick, por ejemplo, ante la autoridad? Digo, que tenés vos la experiencia, sos de los experimentados aquí, ¿te dicen algo? ¿O vos venís al grupo y decís, discúlpenme, fue un error que quizás prácticamente nadie sabe que lo querés cometer?

Sí, creo que hablamos ahí un poco, yo mismo me hago cargo de mis errores frente al grupo. Siempre he tenido la humildad de saber cuándo me equivoco. Primero me responsabilizo ante los compañeros, primero, que son los que estamos ahí y después, nada, ya está.

Edrick, ¿cómo darle vuelta a la moneda pensando que se vienen partidos seguidos, no hay tantos entrenamientos y pensar que también se viene un América que también viene un poco más?

Sí, sabemos que es un calendario, no sé quién hace los calendarios aquí, la verdad. Somos el equipo, junto con Marathón, que terminamos último y hoy vamos a tener dos partidos más de los que uno que juega mañana, que estuvo descansando desde el 26, 27, por ahí. Entonces, la verdad, no entiendo el calendario. Creo que hay dos equipos que estamos jugando Concacaf. Tampoco pedimos que nos den libres, pero en vez de acomodar la jornada para que en uno un equipo descanse esa jornada, porque hay 11 equipos ahora, y en el otro, el otro equipo descanse, creo que aquí hacen todo al revés. No entiendo, la verdad.

Y sobre todo, el calendario de Concacaf, por ejemplo, se sabe desde hace un tiempo. Es decir, cuando estructuraron el de la primera vuelta, lo lógico era darle algún beneficio tanto a ustedes como a Real España.

Es que esas ligas son organizadas, no son como estas. Creo que antes de que terminara el torneo pasado, ellos ya tenían, cuando hicieron el sorteo, ya tenían la fecha y todo. Y nosotros no teníamos ni los calendarios. Imagínense que ahorita sacaron del uno a la novena jornada, creo. ¿Por qué no sacar todas las jornadas de un solo? La final y la fecha, la final y ya está. Y toque la fecha que toque, pero el calendario ya está. No entiendo por qué de uno al nueve. Después en dos semanas van a sacar cinco más. Creo que es incoherente. Y para rematar, les toca descansar el día que jugamos en América.

Sí, entonces prácticamente no tenemos descanso porque nos ponen la jornada que nos toca jugar en México. Creo que, no sé, hay que evaluar eso un poco también.

Te consulto ahora por un tema. Pedro Troglio les quiere llevar a Pinto, ¿no? Ha mencionado el interés de querérselo llevar a Banfield. ¿Qué pensás? ¿Cómo no lo has experimentado?

Ojalá. No creo que Pinto, Jorge, Edwin... para mí son top tres de los mejores jugadores de la liga. No creo que todos merecen su oportunidad. Si a Pinto le toca irse, lo vamos a extrañar, pero bienvenido sea para él y para su futuro.

Dice Espinel ahí: “No lo dejo salir” “No lo dejo salir, mejor me voy yo”. Dice que el equipo quedaría mermado y ya el torneo estaba iniciado.

Bueno, ahí a él y yo en lo personal me gustaría que se fuera porque es lo que trabaja diario, lo que juega y lo que merece.

Edrick, por ahí me di cuenta hace un tiempito con fuentes. Dice la oportunidad de irte para la MLS. ¿Cuánto frustra el que no puede salir cuando tiene una oportunidad? Lo digo por vos, por Jorge, ahora se habla de Pinto. ¿Cuánto los frustra a ustedes con su carrera?

Creo que se desanima uno un poco, ¿no? Creo que se va desanimando, se va pensando que el tren le puede pasar a uno. Creo que él está en un momento ahorita top en su carrera, creo que la liga le queda corta a él. Pienso yo que ya tienen que ir a otra liga, él, Jorge y Edwin, ya tienen que ir a otra liga porque tienen demasiada calidad. Les puede servir tanto en lo personal, para la selección. Creo que también a la selección le conviene tener jugadores en ligas así, competitivas, para lo que se viene. Entonces, por más que quede mermado, me gustaría que tuviera esa oportunidad.