Dispositivo de 1200 policías resguardarán la gran final entre Olimpia y Olancho

TEGUCIGALPA, HONDURAS .- Un fuerte dispositivo de seguridad, con al menos 1,200 funcionarios policiales, estará brindando seguridad en la gran final del fútbol hondureño entre Olimpia vs Olancho.

1- Ninguna persona mayor de edad ingresa sin DNI.

2- No se permiten bombos, pancartas, sombrillas y mantas.

3- Prohibido el ingreso de armas de todo tipo.

4- Prohibido el ingreso de cigarros y encendedores.

5- Ninguna persona que utilice doble camiseta podrá ingresar.

6- No habrá venta de bebidas alcohólicas.

7- Se permiten niños mayores de siete años y acompañados de un adulto, no se permiten menores de edad si van solos.

Un cuarto anillo de seguridad hará un prechequeo de boletos para evitar las aglomeraciones en los portones, otro grupo de Vialidad y Transporte vigilará que no haya circulación de automotores en la zona para evitar cualquier incidente y finalmente el anillo de seguridad que se instala en los accesos desde el puente La Isla, Puentes Juan Ramón Molina, El Prado, el bulevar Suyapa y Morazán.