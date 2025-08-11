Diego Vázquez tras salir de Motagua: "La historia está ahí y que la cuenten como quieran"

Tegucigalpa, Honduras.- Diego Martín Vázquez reaccionó luego de ser cesado como técnico de Motagua, decisión que adoptó la directiva azul al mediodía de este 11 de agosto.
Vázquez cerró su segundo ciclo en Motagua, etapa donde ganó un título en diciembre de 2024 ante Olimpia.
El estratega dijo estar agradecido y afirmó que siempre quiso lo mejor para la institución.
"Hay montón de gente que me quiere, al que no me quiere también es respetable y cada uno tiene su opinión. Cuando uno da lo mejor, nos quedamos tranquilos. Siempre di lo mejor de mí y gracias por el cariño y a los otros, gracias por las puteadas", contó en el programa Minuto 90 de Radio Cadena Voces.
Diego Vázquez también envió un mensaje a los olimpistas que quisieron demeritar el título de Motagua en diciembre con el autogol de José García.
"La historia está ahí y que la cuenten como quieran; los que hablan del autogol de José García no merecen análisis. Nosotros los llevamos a ellos a que se hicieran el harakiri solos y tenés que llegar al área".
Al consultarle si ya no regresará al conjunto azul en un futuro, respondió: “Es muy prematuro ya que siempre le tendré un cariño enorme al club... Le tengo cariño a todo el equipo y en el futuro uno nunca sabe”.
Sobre la llegada del español Javier López, puntualizó que “los análisis se hacen al final, no empezando”.
Diego Vázquez ganó seis títulos de Liga Nacional con Motagua y una Súpercopa; perdió tres finales centroamericanas y cinco (grandes finales) a nivel local.