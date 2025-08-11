Diego Vázquez tras salir de Motagua: "La historia está ahí y que la cuenten como quieran"

Vázquez cerró su segundo ciclo en Motagua , etapa donde ganó un título en diciembre de 2024 ante Olimpia.

Tegucigalpa, Honduras.- Diego Martín Vázquez reaccionó luego de ser cesado como técnico de Motagua , decisión que adoptó la directiva azul al mediodía de este 11 de agosto.

El estratega dijo estar agradecido y afirmó que siempre quiso lo mejor para la institución.

"Hay montón de gente que me quiere, al que no me quiere también es respetable y cada uno tiene su opinión. Cuando uno da lo mejor, nos quedamos tranquilos. Siempre di lo mejor de mí y gracias por el cariño y a los otros, gracias por las puteadas", contó en el programa Minuto 90 de Radio Cadena Voces.

Diego Vázquez también envió un mensaje a los olimpistas que quisieron demeritar el título de Motagua en diciembre con el autogol de José García.

"La historia está ahí y que la cuenten como quieran; los que hablan del autogol de José García no merecen análisis. Nosotros los llevamos a ellos a que se hicieran el harakiri solos y tenés que llegar al área".