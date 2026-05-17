Definidos los árbitros para la última jornada de triangulares: Presidente de Marathón explota

El encuentro entre aurinegros y verdolagas se disputará este lunes por la noche en el estadio Francisco Morazán y contará con Raúl Castro como árbitro central. Junto a él estarán Walter López y Jack Rodríguez como asistentes, Nelson Salgado como cuarto árbitro y Carlos Fajardo fungirá como asesor.

San Pedro Sula, Honduras.- La Comisión Nacional de Arbitraje , presidida por el exsilbante Óscar Velásquez , confirmó este domingo las cuartetas arbitrales para los decisivos partidos del repechaje del torneo Clausura 2026 , pero el nombramiento de Raúl Castro para el clásico sampedrano entre R eal España y Marathón desató una fuerte reacción del presidente verdolaga, Daniel Otero .

Mientras tanto, para el compromiso entre Motagua y Génesis PN en el estadio Nacional de Tegucigalpa fueron designados Luis Mejía como central, acompañado por Elder Oliva, Kevin Zepeda y Said Martínez, con Wilson Matute como asesor.

Sin embargo, la atención se centró rápidamente en los fuertes mensajes publicados por Daniel Otero en su cuenta oficial de X, donde cuestionó directamente los nombramientos arbitrales para el duelo ante Real España.

Incluso antes de que la Comisión hiciera oficial la designación, el dirigente verdolaga ya había mostrado su preocupación por la posibilidad de que Armando Castro fuera elegido para impartir justicia en el clásico sampedrano.

“Al igual que Elías, nosotros tambien estamos preocupados, de que si nombran a Armando Castro para el lunes y de que el Presidente y el gerente de la @FFH_Honduras son miembros del españa (no lo veo normal eso). Que gane el mejor, no el que más influencias tiene. Cero ‘sorpresas’!”, escribió Otero.

Posteriormente, el presidente de Marathón lanzó otro mensaje apuntando directamente contra Óscar Velásquez y la Comisión Nacional de Arbitraje.

“Sabemos muy bien que OV (Óscar Velásquez, el presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje) está tratando de quedar bien con sus jefes nombrando a AC para el lunes. Nos van a obligar a decir cosas que hemos callado hasta ahora. Paren el circo”, publicó.

Tras confirmarse que el elegido sería Raúl Castro y no Armando Castro, Otero volvió a reaccionar con un mensaje todavía más contundente, insinuando posibles perjuicios arbitrales para Marathón.

“La 10.ª la vamos a defender con todo y contra todos! Cuando no pueden mandarnos a Armando Castro, aparece su primo Raúl Castro para completar la tarea. Ya ocurrió hace 9 años como en la foto — cuando ambos nos perjudicaron descaradamente contra el mismo equipo en una semifinal”, escribió, haciendo referencia a la serie semifinal perdida ante Real España en 2017.

El dirigente verdolaga también criticó el nivel arbitral de Raúl Castro y del asistente Jack Rodríguez.