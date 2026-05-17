Hondupino golea al Brasilia y acaricia la finalísima de la Liga de Ascenso en Honduras

El conjunto local sorprendió desde el inicio y abrió el marcador al minuto 25 gracias a Jefferson Hinestroza . La jugada nació tras un trazo largo del guardameta Wilson Urbina , el balón picó cerca del área rival y, luego de un error en la salida del portero de Brasilia y una desatención defensiva, el colombiano aprovechó para enviar la pelota al fondo de la red.

Trojes, Honduras.- Este domingo 17 de mayo se disputó el partido de ida de la gran final del torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso de Honduras , donde Hondupino dio el primer golpe tras vencer 4-1 al Brasilia en el Estadio Raúl Moncada, del municipio de Trojes, departamento de El Paraíso.

La visita reaccionó y logró empatar el compromiso al minuto 38. Emanuel Cadavid recibió el balón fuera del área de Hondupino y sacó un potente derechazo imposible para el arquero Urbina, colocando el 1-1 antes del descanso.

En la segunda mitad, el encuentro se volvió intenso, con ida y vuelta y ambos equipos buscando tomar ventaja en el marcador. Sin embargo, fue Hondupino el que finalizó las jugadas de ataque.

Al minuto 74 llegó el 2-1. Luis Reyes asistió de cabeza a Dilmer Martínez, quien posteriormente habilitó a Alender Martínez. Este envió un pase al área para que su compañero Reyes solo empujara el balón y desatara la celebración en el coloso de trojes.

El 3-1 cayó tras un error del portero de Brasilia. El balón quedó suelto dentro del área y Cristian Willy Dereck apareció atento para aprovechar el rebote y sentenciar el marcador.

Como no hay cuarto malo, el capitán Ortíz centró un balón que fue pescado por Hinestroza, que puso de cabeza su doblete y el 4-1 final para los locales.