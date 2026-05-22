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Definidos los árbitros para la gran final del fútbol hondureño entre Motagua y Marathón

El Motagua y Marathón buscan coronarse en el torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional. En la ida terminaron igualando 1-1

  • Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 14:52
Definidos los árbitros para la gran final del fútbol hondureño entre Motagua y Marathón

El árbitro Said Martínez va por su final número 10 en el fútbol hondureño.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Se han definido los árbitros para el partido de la gran final del fútbol hondureño, el cual definirá al campeón del torneo Clausura 2026.

El Motagua del técnico español Javier López busca su corona número 20 en sus más de 97 años de historia. Por otra parte está el Marathón, quien en más años (100) de haberse fundado, quiere su décimo título.

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Todo está programado para que el partido de vuelta se lleve a cabo este domingo 24 de mayo en la cancha del estadio Nacional José de la Paz Herrera a partir de las 5:00 de la tarde.

El primer choque entre los 'Verdolagas' y 'Azules' fue el pasado jueves 21 en el estadio Morazán de San Pedro Sula, donde los capitalinos comenzaron ganando tras un penal ejecutado por el brasileño John Kleber Oliveira da Silva y cuando parecía que ya todo terminaba, apareció un zurdazo del argentino Brian Farioli que pasó por entre varios defensores y nadie pudo detener.

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Esta vez no puede haber un empate, y de haberlo se tiene que definir ese mismo día, si es necesario hasta llegar a los lanzamientos de penal.

Por lo tanto, la Liga Nacional ha nombrado a los árbitros que se encargarán de impartir justicia en el mismo, donde co ayuda del FVS no deberán de ser el foco principal de esta final.

Como árbitro principal se ha elegido a Said Martínez, los asistentes lineales serán Walter López y Christian Ramírez, como cuarto estará Luis Mejía, el asesor es Héctor Núñez y el representante del Comisión Nacional de Arbitraje, Óscar Velásquez.

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Said es uno de los árbitros con amplia experiencia en este tipo de partidos, esta será la décima final para el 'matemático' y mencionar que Martínez también estará dirigiendo en el Mundial United 2026.

Todo será en el estadio Nacional de la capital de la república, el partido que definirá al equipo campeón del torneo Clausura 2026, donde llegan con 19 títulos el Motagua y nueve el Marathón.

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Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

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