David Ruiz recibe buenas noticias en el Inter Miami de Messi: La actualidad del hondureño

El hondureño ha venido recuperándose de a poco para ser parte del plantel de Javier Mascherano en las Garzas

  • Actualizado: 23 de enero de 2026 a las 15:40
David Ruiz forma parte de la delegación del Inter Miami que realiza el Champions Tour.

 Foto: Inter Miami.

Miami, Estados Unidos.- El mediocampista hondureño David Ruiz vivió un 2025 complicado, en el cual se vio afectado por lesiones que lo alejaron de los terrenos de juego. En uno de los mejores momentos de su carrera, el volante tuvo que ver desde fuera varios partidos importantes tanto con el Inter Miami como con la Selección Nacional de Honduras.

Durante la temporada, Ruiz no pudo participar en el título del Inter Miami en la MLS, además de perderse los últimos cuatro encuentros de la Bicolor en la fase final de la Eliminatoria Mundialista, donde quedó fuera de United 2026.

Actualmente, el futbolista ya se encuentra recuperado y trabaja con normalidad con el resto de sus compañeros. Incluso, ya cuenta con el "ok" del cuerpo médico y está a disposición del técnico argentino Javier Mascherano para integrarse a la pretemporada con el primer equipo, por lo que su regreso oficial está muy cerca.

Este viernes se conoció que David Ruiz forma parte de la delegación del Inter Miami que realiza el Champions Tour, viajando junto a figuras como Lionel Messi para los partidos amistosos de preparación por Sudamérica.

Calendario del Champions Tour

Inter Miami vs Alianza Lima / Sábado 24 de enero de 2026

Inter Miami vs Atlético Nacional / Sábado 31 de enero de 2026

Inter Miami vs Barcelona SC / Sábado 7 de febrero de 2026

Inter Miami vs Independiente del Valle / Viernes 13 de febrero de 2026

