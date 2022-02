Darixon Vuelto no jugó el clásico de Costa Rica ante Alajuela por problemas legales

SAN JOSÉ, COSTA RICA.- El jugador hondureño Darixon Vuelto no pudo jugar el clásico con su equipo, el Saprissa, ante el Alajuela de Alex López por trámites legales que aún no ha completado.



Vuelto no fue convocado para este choque porque todavía no cuentan con el permiso de trabajo.



Sin embargo, su elenco venció 1-0 al Alajuela de Alex López, quien sí jugó e ingresó de cambio al minuto 53.



Con este triunfo, los morados abandonaron el último lugar de la tabla y suman ahora 4 puntos, mientras que los manudos se quedan segundos con 9 puntos.



Vuelto, sin Liga Concacaf

La Dirección General de Migración y Extranjería (MGME) de Costa Rica ordenó suspender los futbolistas extranjeros hasta que cuenten con la documentación debida.



La misma medida aplica para los partidos de Liga de Campeones Concacaf, por lo que Vuelto tampoco estará con los morados en el duelo de este jueves ante Pumas UNAM de México.



Los clubes ya trabajan de forma acelerada en la gestión de los permisos de trabajo debidos para habilitar a los jugadores suspendidos.