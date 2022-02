Arriaga realizará pruebas médicas para cerrar su fichaje con el Minnesota

MINNESOTA, ESTADOS UNIDOS.- El jugador hondureño Kervin Arriaga ya está a las puertas de concretar el fichaje con el Minnesota United de la MLS, pero antes deberá cumplir con el protocolo: realizar las pruebas médicas.



Este lunes Arriaga se someterá a las pruebas médicas como parte del trámite para que posteriormente pueda estampar su firmar con el club extranjero y formar parte de la legión catracha.



El futbolista de 24 años viajó el fin de semana a Estados Unidos tras solventar el inconveniente legal de una alerta migratoria que le había impedido volar con la Selección de Honduras en la primera semana del mes para cumplir con un juego eliminatorio.



El mediocampista de contención llega a Minnesota como agente libre por no entrar en los planes con el Marathón.



‘Los Loons’ no han hecho público el tiempo de duración que tendrá el vínculo de Kervin Arriaga, este no pasaría de al menos tres temporadas, pues las franquicias de la MLS regularmente firman fichas anuales o cada dos campañas.