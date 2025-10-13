Cuartos de final de la Liga de Ascenso: los 8 equipos que buscan el ascenso

Honduras.- La Liga de Ascenso de Honduras entra en su etapa más emocionante con la definición de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025, donde ocho clubes mantienen viva la ilusión del ascenso. Tras unos octavos llenos de sorpresas, los duelos de ida y vuelta prometen emociones fuertes y estadios llenos. Entre las grandes noticias de la jornada destacan las eliminaciones prematuras de Leones HT6 e Independiente, dos equipos llamados a pelear por el título, pero que quedaron fuera antes de tiempo. La gran sorpresa se dio con la caída de Leones HT6, dirigido por Héctor Vargas, que fue superado por Pumas FC de Las Vegas, Santa Bárbara, con un marcador global de 4-1.

El conjunto felino, uno de los más regulares en la fase de grupos, no logró sostener su rendimiento en la serie y se despidió de manera inesperada. Este resultado abrió paso a los santabarbarenses, que se convirtieron en la sensación del certamen y ahora enfrentarán a Arsenal SAO en una serie que promete ritmo, intensidad y emociones de principio a fin.

Por su parte, Independiente también quedó fuera tras caer en los octavos frente a Estrella Roja, lo que impidió que el histórico cuadro de Siguatepeque avanzara a la siguiente fase. Mientras, el equipo de Danlí queda emparejado frente a Domingo Savio, un rival con ambiciones renovadas que quiere dar el golpe y meterse entre los cuatro mejores del torneo. La llave pinta cerrada, con dos equipos de tradición que saben lo que es jugar instancias decisivas.

En otro de los cruces destacados, Piratas FC medirá fuerzas ante Vida, en una serie que enfrenta a dos instituciones con estilos muy distintos: los ceibeños, que bajaron de Liga Nacional hace poco y buscan su regreso, contra unos Piratas que vienen sorprendiendo por su solidez defensiva y su juego colectivo. El primer duelo será clave para marcar el rumbo de una eliminatoria que promete ser una de las más atractivas del cuadro. Mientras tanto, Santa Rosa y Real Sociedad protagonizarán una batalla de alto voltaje. Los tocoeños llegan como favoritos por su jerarquía y experiencia, pero el conjunto copaneco ha demostrado ser fuerte en su casa y cuenta con una de las aficiones más entregadas del campeonato.

Cuartos de final