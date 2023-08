”Antes de la Selección había tenido contactos con representantes que estaban interesados, pues con Motagua disputó finales de Concacaf y dos fueron ante equipos de Costa Rica, a partir de ahí he tenido contacto y ahora me ofrecieron la oportunidad. Me gustó el proyecto, hablamos con el director deportivo y el presidente, entonces debido a eso aceptamos”, dijo Vázquez en primera instancia en el programa Minuto 90.