Croacia goleó a Montenegro y sigue firme en su lucha por clasificar al Mundial 2026

El exjugador del Real Madrid , que actualmente milita en el Milán , lideró al conjunto que dirige Zlatko Dalić con la asistencia del 1-0 (Kristijan Jakic). El segundo tanto lo anotó Andrej Kramaric , el tercero fue obra de Lovro Majer y el cuarto de Ivan Perisic .

Zagreb, Croacia.- La Croacia de Luka Modric dio un paso de gigante en su camino hacia el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá , tras golear este lunes a la selección de Montenegro por 4-0 y conseguir la cuarta victoria en cuatro partidos en su grupo de clasificación.

Si certifican su clasificación, el centrocampista jugará con 40 años y 9 meses su quinto Mundial (se perdió el de 2010 al no estar Croacia), y el que sería el séptimo de Croacia como país independiente tras la disolución de Yugoslavia.

En el otro encuentro del grupo L, Islas Feroe venció por la mínima ante Gibraltar fuera de casa con un gol de Martin Agnarsson en el minuto 68.

Los balcánicos lideran el grupo con 12 puntos de 12, seguidos por República Checa también con 12 pero un partido más (4V y 1D), Islas Feroe con seis (2V y 3D) Montenegro con seis (2V y 3D), y Gibraltar con cero.

La sorpresa de la jornada ocurrió en el duelo entre Kosovo y Suecia, ya que los locales ganaron al conjunto nórdico por 2-0 con goles de Vedat Muriqi, delantero del Mallorca, y de Elvis Rexhbecaj (Augsburgo).

El equipo que dirige el alemán Franco Foda sumó sus primeros tres puntos en dos jornadas disputadas y metió en un problema a los suecos, terceros del grupo B con solo una unidad y liderados por Alexander Isaac y Viktor Gyökeres, recientes fichajes millonarios del Liverpool y del Arsenal respectivamente.

Suiza se mantiene como líder con un seis de seis tras vencer a Eslovenia (colista con un punto) por 3-0 con tantos de Nico Elvedi, Breel Embolo y Dan Ndoye.

El C se quedó como el grupo más apretado, tras la victoria de Dinamarca ante Grecia por 0-3 con gol del defensor del Barcelona Andreas Christensen, mientras que Escocia venció por 0-2 a Bielorrusia (colista con cero puntos). El conjunto danés es líder con 4 puntos, los mismos que el escocés, y con uno más que los helenos.

Italia, con Gennaro Gattuso a los mandos, venció a Israel 4-5 gracias a un doblete de Moise Kean y los goles de Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid), Matteo Politano y Andrea Tonali en el minuto 91.