  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Lamine Yamal se queda varado en Turquía luego de partido de España por eliminatoria

El joven jugador del FC Barcelona y la Selección de España no pudo salir de Turquía luego de partido eliminatorio rumbo al Mundial United 2026

  • 08 de septiembre de 2025 a las 11:30
Lamine Yamal se queda varado en Turquía luego de partido de España por eliminatoria
1 de 13

El joven jugador del FC Barcelona y la Selección de España no pudo salir de Turquía luego de partido eliminatorio rumbo al Mundial United 2026
Lamine Yamal se queda varado en Turquía luego de partido de España por eliminatoria
2 de 13

España camino del sueño del Mundial 2026 la solventó con una histórica goleada, minimizando a Turquía con un recital futbolístico que le otorga el liderato del Grupo E y encarrila el pase con triplete de Mikel Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran Torres.
Lamine Yamal se queda varado en Turquía luego de partido de España por eliminatoria
3 de 13

Pero no todo fue alegría, también hubo momento de tensión luego de que Lamine Yamal no encontrara su pasaporte tras el partido.
Lamine Yamal se queda varado en Turquía luego de partido de España por eliminatoria
4 de 13

El jugador español lo buscaba por todas partes, se bajó del bus, sacó su maleta y abría todos los espacios, sin eso se queda varado en Turquía.

Lamine Yamal se queda varado en Turquía luego de partido de España por eliminatoria
5 de 13

En los videos difundidos en redes sociales se mostraba a un Yamal desesperado buscando con insistencia entre su equipaje y regresando al vestuario en un intento de hallar el documento, pero sin éxito
Lamine Yamal se queda varado en Turquía luego de partido de España por eliminatoria
6 de 13

Lamine Yamal buscaba, personal de la selección también ayudaba, el autobús no salió a la hora que tenían programado debido a que su estrella no encontraba su pasaporte.
Lamine Yamal se queda varado en Turquía luego de partido de España por eliminatoria
7 de 13

De acuerdo con reportes de prensa turca y española, el delantero notificó de inmediato al staff de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sobre la pérdida.
Lamine Yamal se queda varado en Turquía luego de partido de España por eliminatoria
8 de 13

¿Qué pasará con Yamal sin pasaporte? Las normas de la UEFA y de las autoridades migratorias de Turquía exigen el pasaporte para regresar a España.
Lamine Yamal se queda varado en Turquía luego de partido de España por eliminatoria
9 de 13

Por este motivo, la RFEF activó un trámite de emergencia para conseguir un duplicado provisional.
Lamine Yamal se queda varado en Turquía luego de partido de España por eliminatoria
10 de 13

La embajada española en Ankara podría resolver el problema en un plazo de 24 a 48 horas. Hasta entonces, Yamal permanecerá en territorio turco.
Lamine Yamal se queda varado en Turquía luego de partido de España por eliminatoria
11 de 13

Lamine Yamal no ha podido salir del país turco debido a que perdió su pasaporte.
Lamine Yamal se queda varado en Turquía luego de partido de España por eliminatoria
12 de 13

Tanto la RFEF como el FC Barcelona han transmitido tranquilidad, asegurando que no habrá mayores inconvenientes y que el documento se repondrá pronto.
Lamine Yamal se queda varado en Turquía luego de partido de España por eliminatoria
13 de 13

De este modo, confían en que el jugador podrá reincorporarse sin contratiempos a la selección española y estar disponible para el compromiso del fin de semana frente al Athletic Club de Bilbao con su club
Cargar más fotos