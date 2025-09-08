Lamine Yamal se queda varado en Turquía luego de partido de España por eliminatoria

El joven jugador del FC Barcelona y la Selección de España no pudo salir de Turquía luego de partido eliminatorio rumbo al Mundial United 2026
España camino del sueño del Mundial 2026 la solventó con una histórica goleada, minimizando a Turquía con un recital futbolístico que le otorga el liderato del Grupo E y encarrila el pase con triplete de Mikel Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran Torres.
Pero no todo fue alegría, también hubo momento de tensión luego de que Lamine Yamal no encontrara su pasaporte tras el partido.
El jugador español lo buscaba por todas partes, se bajó del bus, sacó su maleta y abría todos los espacios, sin eso se queda varado en Turquía.
En los videos difundidos en redes sociales se mostraba a un Yamal desesperado buscando con insistencia entre su equipaje y regresando al vestuario en un intento de hallar el documento, pero sin éxito
Lamine Yamal buscaba, personal de la selección también ayudaba, el autobús no salió a la hora que tenían programado debido a que su estrella no encontraba su pasaporte.
De acuerdo con reportes de prensa turca y española, el delantero notificó de inmediato al staff de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sobre la pérdida.
¿Qué pasará con Yamal sin pasaporte? Las normas de la UEFA y de las autoridades migratorias de Turquía exigen el pasaporte para regresar a España.
Por este motivo, la RFEF activó un trámite de emergencia para conseguir un duplicado provisional.
La embajada española en Ankara podría resolver el problema en un plazo de 24 a 48 horas. Hasta entonces, Yamal permanecerá en territorio turco.
Lamine Yamal no ha podido salir del país turco debido a que perdió su pasaporte.
Tanto la RFEF como el FC Barcelona han transmitido tranquilidad, asegurando que no habrá mayores inconvenientes y que el documento se repondrá pronto.
De este modo, confían en que el jugador podrá reincorporarse sin contratiempos a la selección española y estar disponible para el compromiso del fin de semana frente al Athletic Club de Bilbao con su club