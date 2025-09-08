Misiles rusos destruye casa de futbolista ucraniano del Benfica; su familia estaba dentro

El futbolista fue quien reveló que su familia había viajado a Ucrania y que estaban en su casa al momento de que los misiles impactaron
Heorhiy Sudakov llegó al Benfica procedente del Shakhtar Donetsk, en calidad de préstamo por una temporada.
En el contrato incluye una opción de compra obligatoria valorada en casi 30 millones de euros.
Es la primera experiencia del futbolista fuera de su país y Benfica le otorgó el dorsal 10 como un gesto de que confía en sus condiciones.
No todo es felicidad para el futbolista, mientras está concentrado con la selección de Ucrania para los duelos eliminatorios, le comunicaron que los misiles rusos bombarderon su vivienda.
Kiev, capital ucraniana, afrontó una nueva ola de bombardeos que, según informaron medios locales, dejaron un saldo de al menos dos fallecidos y numerosas personas heridas, además de cuantiosos daños materiales en el barrio Sviatoshynskyi, lugar donde el jugador tiene su residencia.
La ofensiva, que se ha intensificado durante los últimos días, sorprendió a la familia de Sudakov en su vuelta a la ciudad para las celebraciones y visitas familiares, aprovechando que él fue convocado por su selección.
A través de las redes sociales, el propio Sudakov publicó las duras imágenes de los misiles rusos impactando contra el edificio donde tiene su hogar. "Mi esposa, mi madre y mi hija estaban allí", reveló el futbolista.
Las publicaciones de Sudakov muestran los escombros, vidrios rotos y una estructura completamente arrasada tras el impacto. "Así quedó mi casa después de esta noche", expresó.
El rango y brutalidad del bombardeo fue corroborado por medios internacionales, que dieron cuenta del daño estructural en diversos edificios residenciales del sector. Cabe mencionar que la familia del jugadorpudo sobrevivir al ataque.
Liza es la novia de Sudakov y tienen una niña. La mujer está esperando su segunda hija, con casi nueve meses de embarazo, y también compartió su testimonio. Ella se encontraba con su madre y la menor en el apartamento.
"Fue una noche terrible. Gracias a Dios estamos vivos", aseguró Liza, que pudo salir ilesa junto con su hija y madre.
Según relataron, la familia logró ponerse a salvo utilizando los refugios antiaéreos instalados en el sótano de la infraestructura.
El edificio fue gravemente dañado:el techo y los apartamentos de los pisos superiores fueron destruidos, las puertas del ascensor fueron voladas, las ventanas estaban rotas y había una montaña de escombros alrededor.
Sudakov añadió en su cuenta de Instagram: "Los agresores del país vecino dirán que en mi casa había equipo militar".
El mediocampista y su mujer se encuentran a salvo luego del ataque ruso, tras una guerra que empezó el 24 de febrero de 2022 y que por ahora no parece no tener fin.