Astros lideran el Oeste de la Americana en MLB: El hondureño Mauricio Dubón es figura

El equipo comandado por el puertorriqueño Joe Espada ha sabido caminar en la actual temporada de la MLB y, sin pasar apuros, ha dominado su división, misma que comparte con Seattle Mariners, Texas Rangers, Los Ángeles Angels y Oakland Athletics .

Houston, Estados Unidos.- Los Astros de Houston del beisbolista hondureño Mauricio Dubón siguen con buen rumbo su camino en las Grandes Ligas de Béisbol y actualmente se mantienen como los reyes de la División Oeste de la Liga Americana , con el "Duby" entre sus figuras.

Los de la "Ciudad Espacial" actualmente acumulan una racha de 78 victorias y 66 derrotas, posicionándose a 2.5 juegos de distancia sobre su más cercano perseguidor, los Mariners, equipo que suma 75 victorias y 68 derrotas en 143 partidos disputados.

Cabe destacar que las últimas tres series no han sido muy buenas para los Astros. Cayeron 2-1 ante Angels, 2-1 ante New York Yankees y perdieron la serie por el mismo resultado ante los Texas Rangers.

Mañana martes continúan su camino en la temporada 2025 de las Grandes Ligas y jugarán una nueva serie de tres encuentros ante los Toronto Blue Jays. En esos enfrentamientos, Espada busca mejorar el desempeño de su equipo de cara a la recta final del certamen.

En cuanto al desempeño individual del hondureño Mauricio Dubón, pese a la poca oportunidad que se le ha presentado en los últimos compromisos, batea para un average de .254, con un total de 85 hits en 334 turnos al bate.

Además, ha conectado 7 cuadrangulares, impulsado 30 carreras y anotado 39. Todo esto lo posiciona como una de las cartas bajo la manga de Espada, quien lo sigue utilizando como utility en su roster de jugadores.