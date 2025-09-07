TikTokers hondureños caen ante Brasil y anuncian próximo amistoso, ¿contra quién?

Tras la derrota de 2-0 contra los creadores de contenido de Brasil, la Selección de Tiktokers de Honduras, continúa optimista con su aventura internacional. ¿Ya tienen fecha para un nuevo duelo deportivo? ¿Contra quién se enfrentarán? Aquí los detalles.
Este domingo 7 de septiembre, los tiktokers hondureños se enfrentaron contra los creadores de contenido brasileños del momento en el estadio Bruno José Daniel.
El encuentro deportivo fue intenso de principio a fin, aunque el talento de los brasileños se impuso con un marcador de 2-0. Juninho Manella abrió el marcador a los 22 minutos, con una jugada individual que dejó sin opciones a La More en la portería.
Luego, en el segundo tiempo, Pablo Mina anotó mediante tiro libre en el minuto 68, sellando la victoria para Brasil y dejando a los hondureños con la sensación de haber dado todo en la cancha.
Este fue el segundo revés en partidos de visita para la selección de TikTokers de Honduras, que previamente cayó 3-2 ante El Salvador en territorio salvadoreño.
No obstante, en la revancha contra los cuscatlecos, los hondureños lograron imponerse 2-1 en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, en un duelo que llenó de entusiasmo a la afición local.
Ahora, sin tiempo que perder, los jóvenes creadores de contenido regresan a Honduras y ya tienen en agenda su próximo encuentro amistoso.
El próximo rival será la selección de TikTokers de Nicaragua, y el partido está programado para el sábado 19 de septiembre en el Estadio Nacional de Managua.
El enfrentamiento comenzará a las 7 de la noche, y se espera una gran afluencia de público en un estadio que seguramente lucirá lleno para apoyar a los jóvenes deportistas digitales.
El equipo nicaragüense llega con ganas de reivindicarse tras su derrota 3-1 ante El Salvador el pasado 29 de agosto. Los hondureños, por su parte, buscan seguir sumando experiencia y reforzar su espíritu competitivo en este tipo de encuentros internacionales.