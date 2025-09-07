Julián Martínez se refiere a nivel de Honduras ante Haití: "Nos faltaron ideas de juego"

Tegucigalpa, Honduras.- Julián Martínez es uno de los seleccionados que representan a Honduras en el extranjero y se está convirtiendo en uno de los referentes en la zona baja de la H que comanda Reinaldo Rueda.

En la previa de este duelo del próximo martes ante Nicaragua, el zaguero hondureño habló de su experiencia en el balompié europeo y este nuevo camino eliminatorio con Honduras.

"Llevamos tres semanas, me he adaptado de la mejor manera, la gente me ha arropado bien y lo bueno es que estamos aprendiendo para representar al país de la mejor manera", comenzó contando en el programa Cinco Deportivo.

Al momento de ser consultado por lo sucedido en el partido eliminatorio disputado ante Haití en Curazao.

"Hicimos un buen juego, lo que el profe nos pidió en lo táctico, ganas hubo, actitud, nos faltaron ideas de juego para tener más ocasiones de gol y poder aprovecharlas, varios dimos un paso a un nuevo club, no estamos con el ritmo, somos pocos los seleccionados con ritmo, por el arranque de las ligas en Europa y Asia".

Martínez logró hacer una dupla con Getsel Montes y así califica el desempeño que han logrado tener ante la ausencia de Denil Maldonado.

"Muy bien, al que le toque jugar en esa posición, debe tener la responsabilidad de hacer bien las cosas, independiente al que le toque, la defensa me sentí bien, hay cosas por mejorar siempre, pero vamos bien".

En lo que respecta sus limitantes para irse a la ofensiva como en otros partidos en lo que demuestra su fuerza en el ataque.

"Los haitianos son fuertes, rápidos, la idea de juego de ellos era la transición y debíamos estar bien parados siempre".

También contó sobre las ofertas rechazó para firmar con Alverca. "Tuve la opción de estar en New York City, Philadelphia Union y Toronto de la MLS, el Hartberg de Austria y la de Portugal y decidí esta, porque mi prioridad era ir a Europa y seguir aprendiendo, es la propuesta que más me gustó".

Julián también compartió su pensar sobre Vinicius Júnior, uno de los propietarios del Alverca, club por el que fichó en Portugal.

"Desde que me llegó la propuesta y nos reunimos con los directivos del club, me comentaron que él era uno de los dueños e iba a estar cerca, incluso en partido contra Benfica lo fue a ver y eso motiva a los jugadores a seguir haciendo bien las cosas".

El joven jugador hondureño también respondió con sinceridad al ser consultado por el técnico que le ha marcado su carrera hasta el momento.

"Todos los entrenadores que he tenido me han ayudado, pero el que me dio la confianza fue el profe Troglio".

Y su mensaje a su afición previo al duelo ante los pinoleros. "Que sigan creyendo, que nos apoyen, que nos unamos como país y saquemos esto adelante".

En la previa a este encuentro ante Nicaragua, Julián Martínez confiesa que se ha dado el tiempo para analizar personalmente al rival.

"Me he metido a ver los jugadores, tienen buenos jugadores, buenas transiciones, va a ser un partido parejo y debemos estar bien parados".