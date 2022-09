Lo tomó del brazo y le llovieron críticas: kinesiólogo de Honduras revela gesto de Messi ante su polémica foto

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Al término del amistoso donde Argentina venció 3-0 a Honduras, jugadores y miembros del cuerpo técnico catracho corrieron para sacarse una foto con Lionel Messi.

El anotador del doblete en el Hard Rock Stadium de Miami se portó muy amable con los protagonistas del partido, a pesar que el kinesiólogo Gerardo Mejía cometió un polémico gesto para conseguir su recuerdo con el crack del PSG.

Pues Mejía en su euforia de fotografiarse con Leo, le tomó del brazo luego que el ‘10’ empezara a alejarse del sitio donde se encontraban. La acción no fue bien vista por el jugador argentino Rodrigo De Paul, quien defendiendo a Messi le bajó la mano al integrante hondureño.

Este gesto fue bastante criticado en redes sociales donde el vídeo se hizo viral, pues muchos no lo vieron correcto. Ante ello, Gerardo Mejía rompió el silencio y confesó lo que sucedió en el controversial instante con Leo Messi.

“Son momentos que no se dan todo el tiempo, ver al mejor jugador del mundo. En ese momento me dijeron unos compañeros que les tomara foto, pero Messi se estaba moviendo y le tomé el brazo y le dije: ‘Leo, regalame una foto’, él accedió tranquilo, posaron los muchachos y tomamos la foto”, inició contando el kinesiólogo de la H a Fútbol y Pasión.

LEA: A darle vuelta a la página: Estadio, hora y quién transmite el juego Honduras vs. Guatemala

“Siempre hay gente que critica y ven lo malo, pero son momentos que pensás, ‘cuándo vamos a volver a ver a Messi’. Lo tomo como una crítica normal, no me siento incómodo ni me molesta, pero hay gente que lo ve de otra manera”, añadió Mejía sobre los comentarios. Sobre el gesto que hizo a De Paul entrometerse, comentó que “fue espontáneo tomarlo del brazo”.

“A Messi le pedí la foto y él se dio vuelta: “Ah, ok”, me dijo, pero no fue con ninguna mala intención. Sí, De Paul reaccionó, pero pensó que era para otra cosa y me bajó la mano, pero era para tomar la foto”, admitió.

Gerardo Mejía confesó que volvería a hacer el mismo gesto si tuviera la oportunidad, pues ya lo había hecho en los Olímpicos de Río 2016 luego que Brasil nos humillara 6-0 en semifinales... tras el pitidio final todos salieron corriendo a tomarse una foto con Neymar.

“No cualquiera está cerca del mejor del mundo, no me siento mal ni me incomoda (las críticas), hasta salieron memes. Me tomé una foto con Neymar y me criticaron, me da igual que las personas hablen”, cerró.

VEA: ¿Se sorprendió? Scaloni y su reacción sobre la marca personal a Messi: “Honduras es un buen rival”