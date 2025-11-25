Cristiano Ronaldo ya conoce su sanción luego de salir expulsado con Portugal

Lisboa, Portugal.- Cristiano Ronaldo, internacional de la selección portuguesa de fútbol, ha sido sancionado por el comité de Disciplina de la FIFA con un partido de sanción- que ya ha cumplido en la fase de clasificación para el Mundial 2026 ante Armenia- y dos más, pero condicionados a su comportamiento.

Por tanto, Cristiano Ronaldo jugará el primer partido del Mundial 2026, siempre y cuando no vuelva a cometer una incidencia disciplinaria.