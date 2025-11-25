  1. Inicio
Cristiano Ronaldo ya conoce su sanción luego de salir expulsado con Portugal

El atacante Cristiano Ronaldo tuvo una terrible reacción en el juego de Irlanda ante Portugal y por la cual fue expulsado

  • 25 de noviembre de 2025 a las 09:23
Cristiano Ronaldo ya sabe si jugará el primer partido del Mundial United 2026.

 Foto: Cortesía

Lisboa, Portugal.- Cristiano Ronaldo, internacional de la selección portuguesa de fútbol, ha sido sancionado por el comité de Disciplina de la FIFA con un partido de sanción- que ya ha cumplido en la fase de clasificación para el Mundial 2026 ante Armenia- y dos más, pero condicionados a su comportamiento.

Por tanto, Cristiano Ronaldo jugará el primer partido del Mundial 2026, siempre y cuando no vuelva a cometer una incidencia disciplinaria.

Expulsado ante Irlanda en Dublín el pasado 13 de noviembre, Cristiano nunca antes había sido expulsado con roja directa en sus 226 partidos con la selección absoluta.

En el Irlanda - Portugal, Cristiano vio la expulsión tras una agresión al defensa irlandés Dara O´Shea por parte del árbitro sueco Glenn Nyberg, que primero le mostró cartulina amarilla pero luego le mostró la roja tras consultar el VAR.

Por los momentos Cristiano Ronaldo se encuentra con Al Nassr de Arabia Saudita en los meses antes del Mundial United 2026.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

