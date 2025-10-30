Bolillo Gómez da su favorito sobre partido de eliminatoria entre Costa Rica y Honduras

Con su estilo directo y espontáneo, el “Bolillo” explicó las razones por las que desea que Honduras logre la clasificación, destacando el trabajo de Reinaldo Rueda , así como la presencia de Alexis Mendoza, Giovanni Hernández y Juan Carlos Quintero, a quienes considera amigos y exalumnos. Además, habló sobre las dificultades del grupo y valoró el nivel de selecciones como Curaçao y Jamaica, a las que calificó como rivales complicados en el camino rumbo a la siguiente fase eliminatoria, tras declaraciones al programa Punto y Pelota del periodista José Domínguez, mejor conocido como "ChepeBomba".

Tegucigalpa, Honduras. - El técnico colombiano Hernán “Bolillo” Gómez compartió sus impresiones sobre el grupo eliminatorio en el que compite Honduras junto a Costa Rica, Nicaragua y Haití. En sus declaraciones, el experimentado entrenador mostró un marcado afecto por la selección catracha, recordando su etapa al frente del equipo y los lazos personales que mantiene con miembros del cuerpo técnico actual.

¿Quién quiere que clasifique en el grupo en el que está Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Haití? ¿Y por qué?

Honduras, primero porque está Reinaldo Rueda con los compañeros de trabajo, que son Alexis Mendoza, que es Giovanni Hernández y Juan Carlos Quintero, entonces son mis hermanos, compañeros, Giovanni y Alexis Mendoza fueron mis alumnos. Después porque tengo gran cariño por los directivos en el trato y me dieron la oportunidad de trabajar en Honduras y yo quiero que clasifique y tengo argumentos para que clasifique.

Están cerquita, ganan en Nicaragua y tienen pie y medio, profe, y una final en La Sabana, ¿cómo lo ve?

Sí, sí, una final en Costa Rica. Correcto. Terminan en Costa Rica. Bueno, pero así la eliminatoria, yo creo que la eliminatoria como está, no hay ni local ni visitante, todo eso es como que es igual. Papa y yuca, papa y yuca. No, no hay nada que soca a los visitantes, no mijito, soy metiendito.

Profe, ¿y cómo ve Jamaica, Curaçao?

Me imagino que hay Jamaica y Curaçao, ¿no?

Curaçao es muy jodido, también todos holandeses, todos holandeses, técnico holandés, es muy, muy, muy complicado.