Continúa la novela "Julián Álvarez": Barcelona descarta el fichaje de este delantero

Barcelona, España.- A poco más de un mes para dar por finalizado el mercado de fichajes en Europa, el FC Barcelona continúa en la búsqueda de un delantero centro que ocupe el lugar que dejó vacante Robert Lewandowski.
En las últimas horas, el periodista deportivo y fundador del canal Jijantes FC, Gerard Romero, comentó que el Barcelona comenzaba a explorar el mercado de los atacantes ante las constantes negativas del Atlético de Madrid en la operación Julián Álvarez y el principal candidato sería el delantero del Bournemouth, Junior Kroupi.
Según Romero, la operación rondaría los 130 millones de euros y aunque el deseo del futbolista francés de la Premier League sería fichar por los culés, el equipo de Hansi Flick descartó momentáneamente su fichaje para centrar todos sus esfuerzos en Julián Álvarez.
Vía Fabrizio Romano, el Barcelona no está avanzando en las negociaciones para fichar a Eli Junior Kroupi, ya que el club inglés no está dispuesto a venderlo en este verano, dejando al delantero argentino del Atlético de Madrid como la única opción real hasta el momento.
¿Qué sabemos de la operación Julián Álvarez?
En resumen, Julián Álvarez, tras el partido por la segunda fecha de la Fase de Grupos contra Austria, salió ante los medios a decir que el Atlético de Madrid sabía cual era su deseo y lo mejor, para ambas partes; sería un traspaso.
A raíz de esa declaración, equipos como PSG y Arsenal se acercaron al club colchonero para conocer la situación de Álvarez, pero según Jota Jordi, periodista de El Chiringuito, solo el Barcelona ha presentado una oferta formal por el futbolista argentino de 100 millones de euros.
De momento, directivos del Atlético de Madrid, encabezados por su presidente Enrique Cerezo, se remiten a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros para dejar salir a Julián Álvarez, precio que ningún club está dispuesto a pagar.