Continúa la novela "Julián Álvarez": Barcelona descarta el fichaje de este delantero

Barcelona, España.- A poco más de un mes para dar por finalizado el mercado de fichajes en Europa, el FC Barcelona continúa en la búsqueda de un delantero centro que ocupe el lugar que dejó vacante Robert Lewandowski.

En las últimas horas, el periodista deportivo y fundador del canal Jijantes FC, Gerard Romero, comentó que el Barcelona comenzaba a explorar el mercado de los atacantes ante las constantes negativas del Atlético de Madrid en la operación Julián Álvarez y el principal candidato sería el delantero del Bournemouth, Junior Kroupi.

Según Romero, la operación rondaría los 130 millones de euros y aunque el deseo del futbolista francés de la Premier League sería fichar por los culés, el equipo de Hansi Flick descartó momentáneamente su fichaje para centrar todos sus esfuerzos en Julián Álvarez.