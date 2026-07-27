Fichajes: Tiktoker "La More" a Liga Nacional, catracho a Venezuela y "Choco" Lozano a impensable destino

Te damos a conocer las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Tiktoker "La More" a club de Liga Nacional, catracho a Venezuela y "Choco" Lozano a impensable destino.
Marathón informó que demandó a Cristian Sacaza ante el TNAF tras abandonar los entrenamientos de forma unilateral, justo después de cobrar su salario y previo al viaje a Costa Rica para enfrentar a Herediano. El club confirma que Zacaza tiene un año más de contrato.
El volante Luis Meléndez finalmente dejó a Motagua para unirse al Club Atlético Independiente de Siguatepeque, nuevo equipo de Liga Nacional.
El volante Jason Sánchez, exMotagua y Lobos de la UPN, es nuevo jugador del Infop, nuevo equipo de Liga de Ascenso.
Luego de no ser parte de la gira del Liverpool en Estados Unidos, Keyrol Figueroa se mantiene en el equipo sub21 del conjunto inglés. Otros reportes desde Inglaterra detallan que sigue latente la oportunidad de salir a préstamo.
Antony "Choco" Lozano tiene oportunidades de irse a jugar al fútbol de Israel y en las últimas horas apareció una oportunidad del fútbol de Qatar.
El joven delantero hondureño Exon Arzú fue presentado como nuevo jugador del Carabobo FC, actual campeón de Venezuela. Arzú es ficha del Houston Dynamo de la MLS y estaba a préstamo con Real España.
Hondupino de Liga de Ascenso presentó como nuevo jugador al volante Óscar Salas, exOlimpia y Motagua, quien el torneo pasado lo hizo en el Arsenal SAO, siempre de Ascenso.
¿Tiktoker "La More" al Choloma? El conjunto maquilero dejó esta publicación en sus redes y dejó en el aire la llegada del famoso creador de contenido hondureño Saúl Fox, mejor conocido como "La More".
David Ruiz no se moverá del Inter Miami, pese a que el club acaba de fichar al brasileño Casemiro. Inter Miami lo considera como un suplente clave en la institución.
Yustin Arboleda adelantó que este será el último torneo con Olimpia y espera despedirse con el título de Liga Nacional y Copa Centroamericana.
Bryan Sáenz, goleador de Olimpia en reservas, dejó las filas del conjunto merengue en busca de mejores oportunidades.
Tras salir de Marathón, Bryan Moya apareció en Estados Unidos jugando en la famosa "talacha". De momento no tiene nuevo equipo profesional.