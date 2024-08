Comisión de Disciplina se pronuncia tras el careo de Troglio con el árbitro

“Hay ciertas cosas que no puedo decir, porque el mismo código de disciplina no me lo permite, pero si efectivamente hubo un careo entre don Pedro Troglio, el árbitro central, el cuarto árbitro y el comisario del partido, el careo es una herramienta que nos sirve para darle el derecho de defenderse a las personas agraviadas”, indicó presidente de la Comisión de Disciplina el abogado Rodolfo Bueso a HRN.

Bueso confirmó que este careo fue parte de la potestad que les da el reglamento de poder escuchar a las partes afectadas en este proceso.

“Se le dio la oportunidad al técnico del Olimpia, Pedro Troglio para que pueda hablar con el cuarto árbitro y nos explicaron cómo fue lo que pasó en ese momento del partido y vamos a valorar lo que se ve en el acta con lo que se dijo”.

El presidente de la Comisión de Disciplina no quiso hacer pública la decisión que va tomar dicho organismo en las próximas horas.