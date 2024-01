Chino López se confesó previo a su debut con Marathón; “sería muy lindo ser campeón”

¿Pueden romper esa racha de los equipos capitalinos siendo campeones?

Sí, claro. Nos hemos preparado bien, contamos con un muy buen cuerpo técnico y hemos trabajado día a día. Han venido buenos elementos al equipo que le aportarán.

¿Cuál es el rol que quieres tener en Marathón?

Todos somos piezas fundamentales, si trabajamos bien como equipo todas las cosas van a salir, de la mano del profesor Tato Medina. Cuando llegó él yo tenía las pláticas avanzadas con Marathón.

¿Cómo van los entrenamientos de pretemporada?

Bien, todos los compañeros ya nos conocemos y dar lo máximo.

La competencia se muestra alta en Marathón.Trabajo para la titularidad, siempre estar en el 11 y me entrego al máximo. Hay una buena camada de jóvenes y con los de experiencia, podemos lograr los resultados que queremos.

¿Te sientes arrepentido de tu salida de Motagua porque días después se fue el DT Vigevani?

No, las decisiones se toman para bien o mal, Dios siempre tiene algo bueno para uno y ahora estoy en Marathón, voy a sudar por la camiseta y dejarlo todo en la cancha.

¿Eres un jugador rebelde?

Nunca me he sentido rebelde, siempre capto las decisiones de mis superiores y me presto a un equipo, ahora me debo a Marathón.

¿Saliste mal de Motagua?

Yo creo que no, salí por la puerta de adelante y ya hubieses hablado si salí mal porque soy un jugador de no problemas, me enfoco en lo mío.

¿Si le anotas a Motagua lo celebras?

Los goles son amores, si los tengo que celebrar a cualquiera lo celebro, le anotado a Real España, Parrillas One y los he celebrado.

¿Cómo determinas tú carrera?

He sido un jugador exitosos, me siento bendecido, Dios me dio un talento y siento que lo he aprovechado.

¿Qué te falta?

Me faltan muchas cosas y Dios me tiene algo preparado, espero salir campeón con Marathón y eso sería lo máximo.

¿Cuál es tu mensaje a la afición?

Que nos acompañen el sábado en las gradas, que pinten de rojo y verde las gradas, que daremos todo por ganar.