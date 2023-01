Carlos Pavón habla sobre el difícil proceso que tendrá Honduras rumbo al Mundial 2026

“Esas selecciones ya tienen planes establecidos con sus entrenadores, nosotros tenemos a Diego Vázquez, pero supuestamente él estará hasta la Copa Oro y todo depende del papel que haga, entonces no es un proceso pensado en que Diego Vázquez continuará al mando. Ojalá puedan romperla, pero lo que hemos visto no es bueno.”

Del mismo modo, el máximo goleador histórico de la Selección Nacional habló sobre el manejo de partido en la parte táctica que hizo la “Barbie” ante Argentina en Miami.

“En lo personal, lo que hizo Diego Vázquez contra Argentina dejó mucho que desear, sobre todo la marca personal y terminó perdiendo, haciendo el ridículo. Como entrenador tenés que pensar en cómo jugarles a los equipos tops”.

Pavón hizo énfasis que no se sabe a qué juega Honduras y el tema de de la marca personal a Leo Messi con Héctor Castellanos.

“Hasta el momento, Honduras no sabe a lo que juega. Si con línea de 5 o línea de 4. Pero si vas contra Argentina, poné una línea de 5-3-2, para guardarte un poco más. Pero no cometás la tontería de poner un jugador marca personal, eso no se hace, ya no existe; eso quedó en los años 70 y 80. Por eso digo que como entrenador dejó mucho que desear y su currículum lo tiró a la basura en ese partido”.