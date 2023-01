¡Con visita de lujo incluida! En su segundo día de pretemporada Olimpia ya entrenó con Solani Solano y Kevin López en el CAR

Pineda explicó que su visita era. “Es una plática meramente de fútbol, no había tenido la oportunidad de saludar al profe durante su estadía en Honduras y en cualquier rato nos sentaremos a platicar”.

“Ando conociendo las instalaciones, no había tenido la oportunidad de estar acá. Me parece un lugar espectacular y digno para la práctica del fútbol”, comenzó contando.

El “Flaco” llegó en compañía de Óscar “Cocli” Salgado y de inmediato llegó a saludar a Pedro Troglio, quienes con un fuerte abrazo se presentaron, ya que ambos no habían tenido el gusto de dialogar.

El “Flaco” también destacó el conocimiento que tiene Troglio y el hecho de saber de su paso por el Olimpia. “Ahorita que lo saludé, el profe sabía todo y me sorprendió. El saludo fue como si tuviéramos años de conocernos y fue la primera vez. No sé como sabía, pero ya me había googleado”.

También aprovechó para dar su punto de vista del panorama que le espera a los leones en esta próxima campaña de Liga Nacional y Concachampions.

“Olimpia siempre es candidato a las competencias que participa, tiene un gran plantel, buenos refuerzos y dará pelea. Yo trabajo actualmente con jóvenes y esta visita la hago para aprender un poco de estos técnico que trabajan para la institución”.

Y agregó: “Olimpia tiene buenos jugadores y en cualquier momento saldrá algún jugador similar. Es difícil decirlo para mí, pero en esa posición tiene buenos futbolistas”.