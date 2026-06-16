¿Candidatas? Portugal, Colombia e Inglaterra debutan este miércoles en el Mundial 2026

Texas, Estados Unidos.- Continúa la actividad del Mundial 2026 con el esperado estreno de Portugal, Colombia e Inglaterra este miércoles 17 de junio, tres selecciones llamadas a ser protagonistas en sus respectivos grupos. La jornada arranca a las 11 de la mañana, hora hondureña, con el primer partido del grupo K, cuando la Portugal de Cristiano Ronaldo, vigentes campeones de la Nations League hace poco más de un año, se vea las caras con una principiante: República Democrática del Congo. Los lusos llegan con la etiqueta de favoritos, conformando un equipo plagado de estrellas en todas las zonas del campo, mientras que los africanos, anteriormente conocidos como Zaire, depositan todas sus esperanzas en Yoane Wissa, delantero del Newcastle United de la Premier League.

Posteriormente, a las 2 de la tarde, reviviremos las semifinales de Rusia 2018 con el cruce entre la Inglaterra de Thomas Tuchel y la Croacia de Zlatko Dalic. Los “Three Lions” han vivido una auténtica pesadilla desde su llegada a tierras norteamericanas, con el robo de todo su equipo deportivo y un retraso de una hora en su partido amistoso contra Costa Rica. Sumado a esto, la Selección Inglesa en su cuenta de X, confirmó la lesión de Tino Livramento. "Estamos destrozados por tí, Tino. Te deseamos una pronta recuperación".

A pesar de los contratiempos, Inglaterra sueña con replicar lo logrado en el Mundial de 1966, donde levantaron el título en su propia casa, pero enfrente tendrán a una selección croata que ya les arruinó la fiesta hace dos mundiales, privándolos de jugar la final; siendo la última gran fiestas de selecciones en la carrera de Luka Modrić. Finalmente, a las ocho de la noche, el Estadio Ciudad de México, conocido popularmente como "Estadio Azteca", será testigo del enfrentamiento entre Colombia y Uzbekistán. La selección uzbeka, debutante en Copas del Mundo, cuenta con una estrella en su defensa, el jugador del Manchester City, Abdukodir Khusanov y estará dirigido por una persona que sabe lo que es salir campeón Mundial, el italiano Fabio Cannavaro.