¿Cuándo vuelve a dirigir el árbitro hondureño Said Martínez en el Mundial 2026?

Said Martínez se convirtió en el primer árbitro central en dirigir en un Mundial al estar en United 2026 y ahora se alista para estar en otro partido
El arbitraje hondureño tuvo un día histórico en el Mundial de United 2026, luego del debut oficial de Said Martínez, primer árbitro central en impartir justicia en una copa del mundo.
En el duelo Qatar vs Suiza, la terna catracha encabezada por el matemático, donde también estuvo Cristian Ramírez y Walter López, quienes tuvieron una participación destacada y respaldada por la FIFA.
El panorama está así de claro según el cronograma de la información que maneja la organización arbitral en el Mundial.
La FIFA cuenta con 52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de vídeo, procedentes de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembros.
Se trata del mayor grupo de referís de la FIFA de todos los tiempos, con 40 árbitros más que en el Mundial de Catar 2022.
Cada uno de ellos debe estar preparado para ser designado para un partido y contribuir activamente a garantizar que el arbitraje del Mundial sea un éxito.
Luego de este día histórico, la pregunta que todos se hacen es: ¿cuándo volverá a dirigir Said Martínez en la presente edición mundialista?
La FIFA está manejando un selecto grupo de 36 árbitros centrales, dentro de los cuales está involucrado el catracho Said Martínez.
Pero luego de dirigir su primer partido, Martínez debe esperar que sus compañeros restantes también puedan tener su participación de acuerdo a la programación de partidos de la primera fecha de la fase de grupos.
Tomando en cuenta el partido Francia vs Senegal, la FIFA ya ha hecho uso de 17 árbitros de los 36 que tiene en cartera para la primera etapa de grupos.
Según las matemáticas, la participación de los 36 árbitros se estaría cumpliendo en el partido entre Túnez vs Japón, duelo que se disputará el sábado 20 de junio.
La terna hondureña fue la quinta nombrada por la FIFA en este inicio de la copa del Mundo de United 2026, situación que le podría abrir la posibilidad de ser nombrado la próxima semana.
De continuar el orden de las designaciones que se vienen dando en la primera jornada, la terna hondureña podría estar involucrado en duelos de primer nivel que están programados para la segunda jornada.
Si la FIFA lo repite, el quinto partido sería Argentina vs Austria, duelo que se disputará el lunes 22 de junio, en Dallas, Arlington. De ser así, Said Martínez una vez más le dirigiría a Leo Messi.
Antes de este partido se disputarán: España vs Arabia, Bélgica vs Irán, Uruguay vs Cabo Verde, Nueva Zelanda vs Egipto.
Si la designación se pospone un poco, la posibilidad para Said Martínez y su compatriotas estaría en los duelos: Francia vs Irak, Noruega vs Senegal, Jordania vs Argelia o Portugal vs Uzbekistán.