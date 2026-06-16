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Por primera vez desde 1958 cuatro partidos mundialistas terminaron en empate el mismo día

Los partidos España-Cabo Verde, Bélgica-Egipto, Uruguay-Arabia Saudí e Irán-Nueva Zelanda terminaron igualados, repitiendo una marca que solo se había visto en Suecia 1958

  • Actualizado: 16 de junio de 2026 a las 14:35
Por primera vez desde 1958 cuatro partidos mundialistas terminaron en empate el mismo día

Hace 68 años, curiosamente también un 15 de junio, cuatro partidos del Mundial de Suecia concluyeron en empate.

 Foto: EFE.

Dallas, Estados Unidos.- Por primera vez desde hace 68 años, cuatro partidos mundialistas disputados el mismo día concluyeron en empate, informó este martes la FIFA.

A la sorprendente igualada sin goles del España-Cabo Verde, le siguió los no menos inesperados empates de Bélgica frente a Egipto (1-1) y de Uruguay contra Arabia Saudí (1-1) más el de Irán ante Nueva Zelanda que cerró la jornada (2-2).

Hace 68 años, curiosamente también un 15 de junio, cuatro partidos del Mundial de Suecia concluyeron en empate: Alemania-Irlanda del Norte (2-2), Paraguay-Yugoslavia (3-3), Suecia-Gales (0-0) e Inglaterra-Austria (2-2).

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Sin embargo, no fueron todos los partidos de esa jornada, como pasó el lunes, porque se jugó la última fecha de los grupos 1, 2, 3 y 4.

En total ocho partidos, en los que, además, Checoslovaquia goleó a Argentina (6-1), Francia ganó a Escocia (2-1) y Hungría a México (4-0) y Brasil a la Unión Soviética (2-0).

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Redacción web
Agencia EFE

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